今天12月31日跨年速食優惠加碼，麥當勞表示，APP兩週年慶推出「新年迎滿福」好運刮刮樂，開抽豬肉滿福堡加蛋買一送一，免費送麥克雞塊、玉米湯等10大優惠券，持續吃到2026年1月6日。頂呱呱表示，周三好友日開吃呱呱包＋原味雞腿＋黃金雞塊，「金呱組合」特價145元一日限定。
麥當勞：跨年買一送一優惠券加碼！新年迎滿福刮刮樂
麥當勞表示，跨年12月31日至2026年1月6日，APP兩週年慶壓軸活動，新年迎滿福刮刮樂開抽10大優惠券：
單點豬肉滿福堡加蛋「買一送一」、
單點滿福堡系列「免費送金選美式咖啡」、
單點滿福堡系列「免費送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）」、
單點滿福堡系列「免費送小杯玉米湯」、
單點滿福堡系列「免費送中杯飲品」、
單點陽光蛋堡系列「免費送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）」、
單點陽光蛋堡系列「免費送金選美式咖啡」、
買早餐套餐「免費送蘋果派」、
買早餐套餐「免費送小玉米湯」、
買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）」。
頂呱呱：周三好友日「炸雞雙拼組」特價189元！
頂呱呱表示，跨年這一天適逢品牌週三會員日，今12月31日頂呱呱全台門市一日限定「金呱組合」，開吃「呱呱包1顆＋原味雞腿1隻＋黃金雞塊1份」特價145元（原價199元），相當於73折優惠、現省54元。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。
資料來源：麥當勞、頂呱呱
頂呱呱表示，跨年這一天適逢品牌週三會員日，今12月31日頂呱呱全台門市一日限定「金呱組合」，開吃「呱呱包1顆＋原味雞腿1隻＋黃金雞塊1份」特價145元（原價199元），相當於73折優惠、現省54元。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。