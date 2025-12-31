2026跨年買一送一手搖飲料優惠！清心福全表示，全台門市開喝珍珠奶茶、粉圓奶茶等「第二杯現折10元」優惠，COMEBUY功夫茶也有半價優惠一次整理。

清心福全：全台門市珍奶「第二杯現折10元」！4款奶茶優惠喝7天

清心福全推出全台門市手搖飲料優惠，12月31日至2026年1月6日連續7天，全台門市清心福全購買指定4款奶茶「第二杯現折10元」優惠，而且兩杯可自由混搭不同品項。

優惠活動精選4款奶茶包括：咀嚼控最愛「珍珠奶茶」、溫潤咬勁的「粉圓奶茶」、柔順平衡的「錫蘭奶紅」、清心滑嫩的「椰果奶茶」，推薦可選擇不同款，開喝兩種口感與風味。

▲跨年清心福全第二杯折10元！珍奶優惠喝到2026年。（圖／清心福全chingshin.tw）
COMEBUY：跨年「買一送一」喝到元旦！新年全台門市優惠

COMEBUY表示，2025年12月31日至2026年1月1日連續2天買一送一，全台門市開喝烏瓦紅茶拿鐵、或港式厚奶，免費送「斯里蘭卡烏瓦紅茶」一杯。提醒大家，每人每筆最多買2送2（無寄杯），每日限量100組售完即止；優惠僅限門市臨櫃使用，不適用線上點餐、外送平台與自助點餐機。

▲COMEBUY跨年「買一送一」喝到2026年元旦。（圖／翻攝自COMEBUY FB）
功夫茶：全台門市「蜜桃胭脂紅茶買一送一」！

功夫茶提早預告，2026年1月1日元旦當天，全台門市人氣招牌飲品「蜜桃胭脂紅茶買一送一」優惠開喝！蜜桃風味的醇厚茶底為基底，果香順口不苦澀。提醒大家，每人單筆限購乙組，限到店自取，優惠不合併使用，數量有限，售完為止。

▲功夫茶全台門市「蜜桃胭脂紅茶買一送一」元旦手搖飲料優惠。（圖／翻攝自功夫茶FB）
資料來源：清心福全COMEBUY功夫茶

