12月31日跨年「買一送一」手搖飲料優惠一覽！珍煮丹、可不可熟成紅茶、CoCo都可、清心福全、茶湯會、COMEBUY、Mr.Wish、功夫茶8家好康買法全攻略。
可不可熟成紅茶：跨年全台門市2杯88元！線上寄杯最低88折優惠
珍煮丹：黑糖經GO杯繼續喝！2026改版：領取兌換流程
珍煮丹2025年第一次與勵馨基金會合作，黑糖經GO杯累積60000杯愛心捐款化作陪伴，支持全台的婦女與孩童。官方表示，2026年1月1日起改版，點擊官方LINE「點我領黑糖經GO杯」，加入「珍煮丹會員」即可每月領取一次「黑糖經GO杯兌換券」，到珍煮丹門市出示禮物券夾內「黑糖經GO杯兌換券」、投入10元至愛心零錢箱，點擊手機兌換核銷，就能開喝招牌煮丹黑糖茶。
茶湯會：元旦「香柚系列」2杯110元！神明選物所周邊開賣
茶湯會冬日草莓季開喝限定手搖「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」；再推薦燕麥系列「燕麥紅茶」、「燕麥紅茶拿鐵」、「燕麥觀音」、「燕麥觀音拿鐵」療癒飲料。2026年1月1日至1月4日，茶湯會則有「香柚系列」飲品購買任兩杯，享組合價110元優惠。
茶湯會最新攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感，推出聯名杯身及周邊商品。即日起不限金額消費，可以130元加購「有喝有保佑盲盒」乙個，開抽三大神明鎮守茶湯會迷你門市壓克力擺件；或以158元加購「桃花朵朵袋／財運滿滿袋」乙個（數量有限，實際情況以門市現場為主）。
CoCo都可：跨年買一送一！元旦「生椰拿鐵」開賣
◾️CoCo跨年好友日「10元多一杯」！CoCo都可今12月31日（三），於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券開喝百香雙響炮L第二杯10元優惠，咀嚼控必喝2杯80元、平均每杯40元。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️跨年全台門市「小湯圓奶茶2大杯99元」！12月31日（或各店售完為止），CoCo都可全台門市「小湯圓奶茶2大杯99元」！
◾️新年「買一送一」兩大外送優惠！即日起至2026年1月7日，foodpanda大杯「日焙珍珠奶茶買一送一」外送優惠；即日起至2026年1月6日，Uber Eats外送平台則有大杯「四季春青茶、3Q奶茶買一送一」。
◾️元旦開賣生椰拿鐵！買一送一優惠：CoCo都可搶攻咖啡市場成績傲人，2026年元旦1月1日開賣「生椰職人拿鐵（14oz）」街邊店原價70元、「粉角生椰拿鐵（14oz）」街邊店原價80元、「台灣柳丁美式（L）」、「台灣柳丁拿鐵（14oz）」街邊店原價85元。CoCo都可四款果咖新品，開賣後也納入街邊店「同價位買一送一」優惠陣容。
清心福全：全台門市珍奶「第二杯現折10元」！4款奶茶優惠喝7天
清心福全12月31日至2026年1月6日連續7天，全台門市購買指定4款奶茶享「第二杯現折10元」優惠，活動品項為：珍珠奶茶、粉圓奶茶、錫蘭奶紅、椰果奶茶，還可混搭、選擇不同品項一起買。
COMEBUY：跨年全台門市「買一送一」！元旦新年優惠
COMEBUY表示，今2025年12月31日至2026年1月1日，「買一送一」優惠連喝2天，全台門市買烏瓦紅茶拿鐵或港式厚奶，免費送「斯里蘭卡烏瓦紅茶」一杯。
提醒大家，每人每筆最多買2送2（無寄杯），每日限量100組售完即止；優惠僅限門市臨櫃使用，不適用線上點餐、外送平台與自助點餐機。
Mr.Wish：跨年指定飲品39元！優惠喝到元旦
Mr.Wish表示，五窨系列新品上市，即日起至2026年1月1日元旦，大杯「五窨初茉綠茶」特價39元（原價45元）、大杯「五窨粉粿奶綠」特價59元（原價69元）。
資料來源：珍煮丹、可不可熟成紅茶、CoCo都可、清心福全、茶湯會、COMEBUY、Mr.Wish、功夫茶
茶湯會：元旦「香柚系列」2杯110元！神明選物所周邊開賣
清心福全：全台門市珍奶「第二杯現折10元」！4款奶茶優惠喝7天
COMEBUY：跨年全台門市「買一送一」！元旦新年優惠
Mr.Wish：跨年指定飲品39元！優惠喝到元旦
功夫茶：全台門市元旦「蜜桃胭脂紅茶」買一送一！
功夫茶提早預告，2026年1月1日元旦當天，全台門市人氣招牌飲品「蜜桃胭脂紅茶買一送一」優惠開喝！蜜桃風味的醇厚茶底為基底，果香順口不苦澀。提醒大家，每人單筆限購乙組，限到店自取，優惠不合併使用，數量有限，售完為止。
