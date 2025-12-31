我是廣告 請繼續往下閱讀

可不可熟成紅茶：跨年全台門市2杯88元！線上寄杯最低88折優惠

全台門市2杯88元起！可不可熟成紅茶全台門市跨年及元旦開喝「2杯88元」、「2杯99元」手搖飲料優惠！即日起至2026年1月1日，臨櫃限定「奶茶＋單品茶」大杯1+1組合價。





2杯88元！奶茶3選1：熟成歐蕾／白玉奶茶／胭脂奶茶＋單品茶4選1：半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶。



2杯99元：鮮奶茶3選1半熟烏龍厚乳／熟成榛果歐蕾／胭脂歐蕾＋單品茶4選1：半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶。 提醒大家，僅限門市現場與電話自取顧客限定；恕不適用線上點(自取/外送)、電話外送及外送平台；優惠組合價不適用加料加價；此優惠不得與買5送1、會員禮物券及其他優惠活動併用；部分特規門市不參加此活動：漢神巨蛋、新濱町店、新烏日台鐵。 提醒大家，僅限門市現場與電話自取顧客限定；恕不適用線上點(自取/外送)、電話外送及外送平台；優惠組合價不適用加料加價；此優惠不得與買5送1、會員禮物券及其他優惠活動併用；部分特規門市不參加此活動：漢神巨蛋、新濱町店、新烏日台鐵。

線上寄杯88折！即日起至2026年2月28日，可不可熟成紅茶商城買11杯寄杯優惠組最低88折，

12月31日（或各店售完為止），CoCo都可全台門市「小湯圓奶茶2大杯99元」！



跨年全台門市「小湯圓奶茶2大杯99元」！ ◾️ 新年「買一送一」兩大外送優惠！即日起至2026年1月7日，foodpanda大杯「日焙珍珠奶茶買一送一」外送優惠；即日起至2026年1月6日，Uber Eats外送平台則有大杯「四季春青茶、3Q奶茶買一送一」。 ◾️

元旦開賣生椰拿鐵！買一送一優惠：CoCo都可搶攻咖啡市場成績傲人，2026年元旦1月1日開賣「生椰職人拿鐵（14oz）」街邊店原價70元、「粉角生椰拿鐵（14oz）」街邊店原價80元、「台灣柳丁美式（L）」、「台灣柳丁拿鐵（14oz）」街邊店原價85元。CoCo都可四款果咖新品，開賣後也納入街邊店「同價位買一送一」優惠陣容。

功夫茶：全台門市元旦「蜜桃胭脂紅茶」買一送一！

功夫茶提早預告，2026年1月1日元旦當天，全台門市人氣招牌飲品「蜜桃胭脂紅茶買一送一」優惠開喝！蜜桃風味的醇厚茶底為基底，果香順口不苦澀。提醒大家，每人單筆限購乙組，限到店自取，優惠不合併使用，數量有限，售完為止。