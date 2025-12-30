我是廣告 請繼續往下閱讀

女星高慧君近年因甲狀腺疾病併發罕見斜視問題，出現凸眼、視線不一致的情況，目前也持續接受治療。而醫師提到，若不以個案而論，甲狀腺機能亢進確實有可能影響眼睛肌肉的軟組織，造成眼睛問題等，但仍建議早期治療。高慧君日前發出一張自拍，可明顯看出雙眼大小不一、視線焦距略有差異。而她因甲狀腺疾病併發罕見斜視問題，歷經多次手術治療，甚至一度做好失明的最壞打算，目前也繼續接受相關醫療處置。新北市立土城醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師林樹福受訪時表示，不因個案而論，因為每個人狀況不同。但一般而言，甲狀腺亢進機能的相關疾病確實可能造成眼睛斜視。林樹福指出，若是自體免疫疾病造成，影響眼睛肌肉軟組織，就會讓肌肉變得腫脹、眼睛凸、疼痛、複視等不適。在徵兆部分，林樹福說，分為兩部分，以眼睛而言，會有凸出、複視、視力下降等；若是甲狀腺症狀，則是心跳快、手抖、突然變瘦、怕熱等。林樹福提到，症狀在急性期時，會轉介給眼科醫師以專門用藥處理，可即時控制，但如果是甲狀腺的問題，則有藥物可控制、也可開刀，基本上早期發現、早期治療就有機會。林樹福也提醒，整體而言，這種甲狀腺引起的眼睛病變症狀大多可治療，但仍要視病人狀況而定。