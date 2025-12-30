我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛山林（2540）30日舉行法說會，數據揭露2025年餘屋估計達1037億元。（圖／記者徐銘穗攝）

庫存水位創高，轉向自建案奪回定價權

房價大分流：為何 2026 必須採取讓利策略？

▲愛山林董事長祝文宇對A7重劃區相當有信心。（圖／記者徐銘穗攝 2025.12.30）

看好 A7 重劃區 地板價，迎接 2026 交屋高峰

愛山林（2540）30日召開法說會，董事長祝文宇直言房市進入「冷靜期」。面對千億餘屋壓力，他宣布 2026 年將以讓利策略應戰，並特別點名 A7 重劃區 地板價 已現，是目前市場少見的避風港。他預測，未來房市將告別齊漲，進入區域表現高度分化的「大分流時代」。愛山林 餘屋量 2025 突破千億大關，去化速度成為營運重中之重。房市進入兩極化走勢，僅成本支撐與具潛力區域能維持價格。房市讓利策略 祝文宇 強調 2026 年透過自建案降價，換取市場流動性。點名 A7 具備價格競爭力，是危機入市的首選目標。根據法說會揭露數據，受限於央行信用管制與豪宅限貸令，愛山林 餘屋量 2025 估計達 1037 億元。面對銷售額從千億水準回落至 400 億元的現實，祝文宇坦言，過去接代銷案常受制於建商對價格的堅持；在祝文宇預測2026房市 的藍圖中，愛山林將推案重心轉向，以便能自由決定「讓利幅度」，在低迷市況中快速回收資金。祝文宇認為房市已不再齊漲齊跌，而是走向兩極化的「大分流」。在供給過剩、缺乏租金收益的區域，房價將面臨「越賣越低」的下行壓力；然而在精華區，受限於在這種環境下，房市讓利策略 祝文宇 採取「先發制人」。他以三重「市政帝寶」為例，透過讓利將單價壓在 70 多萬，成功吸引原本因鄰近百萬單價而卻步的客群。他直言：「現在是因應景氣回檔才讓利，等未來市況好轉、房價恢復漲勢，我就不再讓利了。」在區域選擇上，祝文宇極力推薦 A7 重劃區 地板價。他分析，當溫仔圳開價已達 80 萬、青埔站上 7 字頭時，A7 樂善段約 50 萬的單價具備極強的抗跌性與補漲空間。他建議展望長遠，愛山林已規劃好 2026 年至 2030 年的入帳高峰。預計。儘管短期內受行政程序與土方運輸困難導致部分工期延宕，但透過 2026 年的靈活讓利，公司對長期營運仍抱持信心。