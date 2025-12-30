跨年夜將至，許多民眾早已和三五好友相約聚餐，慶祝時免不了來上幾杯「大人系」的酒精飲品助興。為了避免隔天頭痛欲裂，不少人會事先備妥「解酒液、解酒錠」，但解的可能不是酒！根據衛福部食藥署「藥博士正藥說」臉書指出，「解酒藥」並非正式的藥品名稱，市售解酒產品不能分解酒精或其代謝物，主要是緩解飲酒後的症狀，真正能有效降低酒精對身體傷害的方法就是「理性飲酒」。
根據「藥博士正藥說」指出，「解酒藥」其實並非正式的藥品名稱。市面上琳瑯滿目的解酒產品，其作用機制主要是維持肝臟功能、維持酒精代謝速率、降低酒精造成的氧化壓力與發炎反應，或是進行營養補充等。換言之，這些產品主要是在「緩解飲酒後的症狀」，而非加速讓酒精消失，但因為其聲稱能降低不適感，才被俗稱為解酒藥
宿醉不適五大反應
一般人在黃湯下肚後，數小時內便可能開始出現生理與心理的不適，也就是俗稱的「宿醉」，可能持續數小時或超過24小時，宿醉的症狀多達47種，其中又以疲勞、頭痛、噁心和注意力受損最為常見。食藥署進一步分析，宿醉不適主要有下列五大因素：
1. 脫水反應：酒精會抑制大腦產生抗利尿激素，導致身體輕度脫水，進而引發口渴、疲勞和頭痛。
2. 睡眠品質下降：酒精雖能讓人較快入睡，但也容易導致提早醒來，造成隔日的疲勞感。
3. 腸胃不適：酒精會刺激胃黏膜並增加胃酸分泌，引起噁心感。
4. 發炎反應：酒精及其代謝後產生的「乙醛」，會加強身體的發炎症狀，加劇不適感。
5. 情緒反撲：剛開始喝酒時會感到冷靜、放鬆，但當酒精效應消退後，反而可能產生比飲酒前更強烈的不安與焦慮感
食藥署提醒，市售解酒產品不能分解酒精或其代謝物，主要是在緩解飲酒後的症狀，真正能有效降低酒精對身體傷害的方法就是減少酒精的攝取。
資料來源：藥博士正藥說
