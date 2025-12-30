我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 邱議瑩所發佈的白皮書凝聚了產業界、學術界、文化界、社福與人權團體等多方專業建議，是一份集體智慧的成果，也是一份對市民負責的承諾。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩今（30）日發布政策白皮書，成為高雄市長初選中，率先將政策白皮書集結成冊並印製發行的候選人，以「六大願景、六星城市」為主軸，提出共40項具體政見。邱議瑩強調，「接棒陳其邁不是一件容易的事，但我準備好了，也有承擔責任的決心。」邱議瑩表示，自己的人生歷程中，面對過重大的生命挑戰，也走過無數艱難時刻，這些經驗讓她更清楚什麼是韌性、什麼是責任。她希望透過這份白皮書，向市民證明自己不只是提出願景，更具備落實政策、帶領市政團隊向前的執行力。邱議瑩表示，自10月起已陸續舉辦六場政策說明會，競選過程中，市民朋友就是她最重要的「競選總幹事」。透過超過200場鄰里政策座談會，廣泛聽取里長與市民的第一線意見，讓政策不只是寫在白皮書上，而是真正回應高雄的需要。她強調，這本白皮書的完成，凝聚了產業界、學術界、文化界、社福與人權團體等多方專業建議，是一份集體智慧的成果，也是一份對市民負責的承諾。邱議瑩主張的「新生兒希望帳戶」等政策也成為朝野政黨關注焦點，藍白亦提出「未來帳戶」等類似主張；邱議瑩說明，每名新生兒存入3萬元至信託專戶，交由專業金融機構投資，作為人生第一桶金。邱議瑩表示，朝野政黨都有類似構想，顯示該政策具有前瞻性，也具備高度可行性。在產業政策方面，邱議瑩表示，台積電進駐高雄，預計將帶動約6萬個就業機會，未來她將進一步推動「高雄創世紀任務」，打造完整的高雄科技廊帶與上下游產業鏈，目標創造10萬個優質工作職缺，讓高雄加速從重工業城市，轉型為新創與高科技並進的產業城市。在長者福利上，她也承諾加碼敬老卡至每月1,000點（元），大幅提升長輩行動與生活支持。邱議瑩指出，一座好的城市，應該能陪伴市民走過人生的每一個階段。因此，白皮書的核心並非只為單一族群，而是從育兒、生活、就業、創業、購屋支持到安心養老，建構一條「從搖籃到老年」的完整城市支持系統。安居高雄著重住宅正義與生活負擔，讓年輕家庭敢生、能住、有選擇；樂業高雄聚焦產業升級與就業品質，促成高科技產業與在地中小企業共榮；安養高雄則回應高齡社會需求，讓長輩能安心、有尊嚴地生活。在文教高雄方面，邱議瑩提出「雙語 Plus 計畫」，結合母語、外語與程式語言教育，從文化根基、國際溝通到數位能力全面培育下一代。同時，她也將強化偏鄉數位教育基礎設施，縮短城鄉差距，讓每一個孩子都能在高雄贏在起跑點，而不是被迫離鄉發展。生活高雄則回到市民最日常的感受，關注交通是否安全順暢、路網是否完整、公共空間是否友善，讓城市真正宜居。安全高雄不只談治安，更納入公共安全、城市韌性與面對極端氣候的整體準備。六大願景彼此扣合，指向同一個目標，就是讓高雄在快速變動的時代中，依然是一座可以安心生活、放心打拚的城市。同時，邱議瑩天也一次推出三支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，呼籲高雄市民於一月十二日至十七日的晚間，在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩，讓高雄繼續贏。邱議瑩團隊補充，這三支影片會在電視與社群上播放，歡迎支持邱議瑩的朋友一起轉發，一起贏，讓高雄越來越好。