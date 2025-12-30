我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜被乾兒子Jeremy發現倒臥電腦桌旁，救護人員趕到時發現已無生命徵象，享壽66歲，第一時間傳出警方連絡他的胞兄，與曹西平早年因為家事鬧翻、不相往來的二哥不願出面處理後事，稍早，曹西平的三哥曹南平，發布簡短聲明澄清：「兄弟一場，情分與關心始終都在...弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」曹南平表示，得知弟弟曹西平過世，家人深感悲痛，事發時他人在國外，目前已經儘速返回台灣，並和親友討論胞弟的身後事宜，「兄弟一場，情分與關心始終都在，懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染，弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。」曹西平昨天在三重住處身亡，同居的乾兒子Jeremy當時剛從日本旅遊回來，看到曹西平倒臥在電腦桌附近，猜測他應該是在電腦桌趴睡時猝死。據悉，曹西平有高血壓的問題，但他沒特別去看醫生，加上最近天氣寒冷，初判這可能就是曹西平的死因。Jeremy則表示告別式及靈堂都還在安排中，若有進一步規劃會通知外界。其實曹西平死訊傳出後，一度傳出警方連絡家屬，二哥不願出面領取遺體，曹西平乾兒子Jeremy還發文，懇求曹西平的血親將四哥的後事全部授權他處理，今天下午1時50分，曹西平大體被移置板橋殯儀館相驗，家屬依然未出面，所幸經由曹西平三哥的前妻、知名台語歌手龍千玉居中協調，最終確定曹家人委由Jeremy全權處理曹西平的後事，Jeremy隨後也和女友現身殯儀館，哽咽地說：「我先處理後事。」得知弟弟曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。胞兄 曹南平生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套