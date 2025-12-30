我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ALL(H)OURS首度參加台南跨年，要面對20多萬人覺得期待興奮。（圖／COME ON JKSSP）

▲黃偉哲一一送ALL(H)OURS台南限定的「菜奇鴨」限定娃娃。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲鈴木愛理來台南參加跨年晚會，直呼台灣美食超好吃。（圖／COME ON JKSSP）

台南好YOUNG跨年晚會倒數計時，台南市今（30）日舉辦行前記者會，日、韓代表ALL(H)OURS、齊聚亮相，現場氣氛從一開始就爆笑走歪，台南市長黃偉哲不只全程笑點滿滿，還在合照環節公開拒絕站上ALL(H)OURS中間C位，堅持把舞台留給年輕人，再加上對鈴木愛理大玩諧音哏：「不會對我愛理不理！」整場記者會比跨年舞台還像綜藝節目。記者會上，主持人一開口救邀請黃偉哲站到ALL(H)OURS中間C位合照，市長立刻連聲拒絕「不行不行」，身體還默默往旁邊退，笑說這個位置一定要留給偶像本人。黃偉哲隨後也對ALL(H)OURS打氣，點名過去來過台南跨年的i-dle、車銀優、金世正、李俊昊，直說大家明天一定都會期待他們的表現。至於鈴木愛理，黃偉哲也早就準備好哏，當場開啟諧音模式，大讚她親切又可愛，「不會高傲、不會對我愛理不理」，還補一句「我代表台南歡迎妳」，讓全場瞬間懂笑點。主持人甚至順勢起哄要她代言台南，鈴木愛理一臉驚訝，指著自己反問「我？誒？哇嗚～」最後笑著點頭說OK，反應超萌。ALL(H)OURS由Masami、Minje、Xayden、Kunho、Youmin、On:N、Hyunbin組成，稍早出席記者會時表示，早就看過台南跨年的影片，知道去年有25萬人朝聖，能站上這個舞台真的很了不起，也很想跟大家一起嗨、一起享受跨年時刻。談到心情，他們直言與其說緊張，不如說是興奮又期待，「我們都是準備再準備、練習再練習才過來，真的迫不及待想上台」。現場互動也完全沒冷場，成員們試吃台南果乾一邊狂喊「好吃好吃」，Kunho還直接餵市長吃芒果乾，畫面相當有愛，大家也一起舉杯果汁高喊「跨年成功」。黃偉哲隨後送上每人一份「菜奇鴨」台南限定娃娃，ALL(H)OURS則回送簽名專輯，交換禮物環節誠意滿滿。ALL(H)OURS表示，這次跨年舞台對他們來說非常重要又盛大，特地在韓國花了很多時間準備，希望台南現場的觀眾能記得他們，也期待一起迎接新年。他們也向粉絲喊話，2025最後一個夜晚能和大家一起跨年非常榮幸，會帶來能量強烈、High到最後的表演，希望大家也做好準備。記者會結束前，ALL(H)OURS還特地補充感謝黃偉哲，說市長對他們真的很好，今年7月曾收到市長寄來的芒果，大家吃得超開心，也因此對台南留下「水果之都」的深刻印象，私下聊天時就一直期待能實際來台南吃水果。成員們還點名喜歡西瓜，希望這幾天能在台南找到比西瓜更好吃的水果名單，為這趟跨年行程再加一筆甜甜回憶。