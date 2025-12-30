我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央廣前工程師吳政勳入侵官網案30日首度開庭，與另兩被告皆不認罪。庭後吳在法院內樓上樓下移動，刻意閃避媒體追訪，畫面曝光引關注。（圖／翻攝畫面）

▲央廣官網遭竄改案30日首次開庭，網路媒體組組長主管岳昭莒等人均否認犯行。（圖／記者劉松霖攝）

中央廣播電台（央廣）官網遭惡意竄改案，台北地方法院今（30日）首度開庭。遭起訴的央廣前工程師吳政勳、其主管岳昭莒，以及維修廠商人員黃富琳，3人均否認犯行。法官聽取答辯後，諭知案件候核辦，將另擇期由審理庭實質審理。吳政勳由辯護律師代為提出書面答辯，未親自口頭陳述。岳昭莒的辯護律師主張，岳男未與吳男共謀，得知官網異常後已有向上級呈報，並未縱容或鼓勵不法行為，且配合偵查、準時到庭，科技監控即將期滿，請求不再延長。黃富琳的辯護律師則表示，黃男未參與任何共謀，與吳男的對話僅止於技術評估，並非意圖侵害央廣，也未造成實質損害。而央廣委任律師指出，央廣屬於一級國家關鍵基礎設施，3名被告否認犯行，卻已對國家形象與資訊安全造成重大衝擊，請求法院依法從重量刑。本案由審查庭法官初步審理，聽取3名被告及律師的無罪答辯後，裁示重新分案交由審理庭處理。庭訊結束後，3人分頭離開，吳政勳更在法院內樓上樓下移動，刻意閃避媒體採訪。回顧整起事件，今年9月11日晚間，央廣官網首頁遭惡意置換為中共五星旗，央廣報案並通報法務部調查局後，官網仍持續遭攻擊。由於央廣屬國家關鍵基礎設施，檢警調緊急蒐證，並於9月26日及10月9日發動兩波搜索，約談吳政勳等3人到案。檢方調查，吳政勳今年5月進入央廣網路媒體組擔任工程師，負責官網維護與資安管理。吳男自8月20日起埋入錯誤參數，並於9月11日、18日、19日及20日，多次將官網首頁置換為書籍封面、公文畫面、美國國旗及中共五星旗，甚至設定點擊官網即跳轉他站，嚴重影響官網運作。檢方指出，吳男每次行動前均知會主管岳昭莒，並事先開放網站最高權限予黃富琳，讓黃男事後刪除後台電磁紀錄，以掩飾犯行；吳男亦將央廣官網原始程式碼外流，經黃男轉傳他人，導致程式碼洩漏。此外，吳政勳於9月26日遭搜索約談後，仍於9月28日擅自移除官網網址，並利用先前埋下的參數，企圖在國慶日前夕，將央廣日語版網站全面置換為簡體中文與亂碼，並中斷官網訊號，所幸檢警於10月9日再次搜索，及時阻止進一步攻擊。檢方認為，吳政勳疑因誤認央廣有中資介入而犯案，行為刻意挑動兩岸對立，尤其選在國慶日前夕攻擊，嚴重危害國家形象，依妨害電腦使用、背信等罪嫌起訴，並建請法院判處吳男有期徒刑3年、岳昭莒2年6月，黃富琳從重量刑。