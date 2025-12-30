我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市原住民族部落大學114年度成果展暨族語推廣活動，於12/28晚間在高雄市中央公園登場。現場成果展示包含課程體驗有18攤、舞台動態成果展示有5門課程用歌舞及走秀呈現，活動亦呈現族語扎根成果等。114年度部落大學共開設41門課程，吸引842人次參與學習，課程涵蓋原住民文化、產業發展、生活知能及部落相關實務；課程分布於都會區 24 門、原鄉區8 門及全區視訊課程 9 門，兼顧城市與原鄉學習需求，最大特色就是與高雄市立空中大學的合作，結合課程對應，可以取得學分學位，目前已有 22 位部大學員取得空大學士學位，其中今年有1位學員自工商管理學系順利畢業。高雄空中大學校長陳月瑞表示，高雄空大與高雄市政府原民會長期合作推動部落大學，從文化、族語到產業發展皆兼顧，並指出具原住民身分者修讀高雄空大課程同樣享有免學分費優惠，邀請族人把握機會持續進修、累積實力。高市府原民會主委阿布斯表示，今年部落大學成果展結合中央公園聖誕生活節舉辦，讓原住民文化成果被更多市民看見，歡迎對原住民文化有興趣的朋友，更歡迎想要取得學位的族人，完全免學費就有機會完成學歷、取得學位，全國僅高雄才有的學習制度，讓族人不只能學文化、學技能，也能拚學歷。