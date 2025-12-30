專屬台灣人之間的默契！台灣各縣市的百貨、商場幾乎都採用車牌辨識收費，在館內消費就能拿到停車費折抵單據，用來折抵金額。最近就有民眾分享，自己在賣場停車場繳費機發現了「免費寶藏」，許多人都會把用不到的停車折抵券留下來，甚至堆了一整疊；這段經歷曝光後，立刻引出一大票網友認證：「真的幫助很大！」
台灣人的暖心小默契！停車場繳費機放「免費寶藏」
一名女網友在Threads分享，媽媽在停車場繳費時，原需100元的費用已折抵75元；正當準備繳費時，發現機台凹槽裡放著許多折抵小白單。媽媽抱著試試看的心態拿起一張，沒想到真的可用，順利折抵25元後，整筆停車費最後完全免費，讓她相當感動，也忍不住隔空向不知名的好心人道謝。
原PO透露，她曾在網路上看過有人分享，會把用不到的停車折抵單留在繳費機上，沒想到自己能親身證實這個「都市傳說」，讓她感動大呼：「台灣人真的很溫暖，用不到的停車折抵都堆在繳費機上面，留給需要的人用。」
文章一曝光，隨即掀起萬名網友討論與按讚，紛紛留言：「我平常用不到也會這樣留欸，結果昨天用了兩張別人留的」、「我也會留著，因為我也曾經撿過別人留的，善的循環」、「這不是廢紙，這是台灣人的溫柔」、「大家怎麼這麼好啊！以前完全沒注意過，以後要留意一下，謝謝溫暖的台灣人」。
也有不少人紛紛證實大家的暖舉：「昨天一次掃到兩張，直接省下停車費」、「這真的幫助很大」、「昨天停車費180元，後面的人直接幫我全部折抵」、「我今天在新店家樂福也遇到一模一樣的事，被感動到了」。
不過，留言區也有人建議，若要將未使用的停車券留給其他人使用，「請放置在下方找零處！因為你們的好心，讓員工每天都在撿滿天飛的停車券」。
