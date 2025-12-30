韓國電視圈盛典MBC演技大賞今（30）日晚間登場，女神IU與邊佑錫作為新劇《21世紀大君夫人》的男女主角，今日共同擔任頒獎嘉賓。而這部將在明年開播的MBC巨作，今晚也首度公開第一支預告片；只見IU飾演的財閥千金在劇中不停變換造型，讓粉絲大讚是「現實版公主」，而邊佑錫飾演的陰鬱王子也充滿眼神戲，強強合作勢必會掀起新一波追劇熱潮。
《21世紀大君夫人》預告首公開！IU千金造型美翻
《21世紀大君夫人》首支預告片今晚在MBC演技大賞播出，瞬間引爆觀眾討論，除了是因為IU與邊佑錫強強聯手的搭配外，劇情設定也很有意思。是MBC電視台繼《宮》、《宮S》、《我的公主》和《愛上王世子》後，第5部以虛構君主制為背景的戲劇。
IU飾演的財閥千金身分雖然是「平民」，但家世顯赫，因此在預告片中可以看到IU換上多套造型，有碎花洋裝，也有明豔鮮紅的西裝套裝，還有財閥千金不可或缺的全套香奈兒。不同風格的造型IU都完美駕馭，讓粉絲直呼她是：「現實版公主」、「每套服裝裝扮都好適合」、「夢回《德魯納酒店》的張滿月」。
邊佑錫飾演現代王子！和IU締造全新羅曼史
至於邊佑錫，他在《21世紀大君夫人》飾演一名雖然貴為王子，但不論做什麼事都無法隨心所欲的悲傷貴族，劇中造型既有現代西裝又有傳統韓服，2種風格一次滿足，也讓粉絲看了直呼過癮，期待兩人一同創造羅曼史巔峰。該劇在韓國以外的地區，將由OTT平台Disney+獨家上線，播出日期還沒公佈。
而目前MBC演技大賞頒獎典禮還在進行中，IU與邊佑錫尚未亮相，但根據粉絲拍攝畫面，IU走下保母車時，盤起長髮，預計會以古裝風格的造型亮相，為新劇炒熱話題。
影片來源：微博＠onIyU-IU李知恩
