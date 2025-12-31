我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼黃鴻升（上圖）、高以翔皆因為心血管疾病而英年早逝。（圖／黃鴻升IG@aes_alien、捷星娛樂提供）

▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平於29日深夜被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈。警方指出，曹西平是由同住的乾兒子Jeremy發現倒臥屋內，救護人員到場時已無呼吸心跳，且身體出現明顯屍斑，研判死亡多時，現場無外力介入跡象，初步推測為內科因素猝逝，詳細死因仍待進一步釐清，Jeremy則透露曹西平生前有高血壓，對此，台大醫院醫師曾經呼籲，不能輕視心血管疾病，因為「它」被形容為「沉默的殺手」，男星高以翔、黃鴻升都因此而喪命。Jeremy向警方透露，曹西平生前患有高血壓等心血管疾病，但並未規律回診追蹤，也未長期服藥控制，外界因此推測，高血壓可能是造成此次憾事的重要原因之一。此外，Jeremy也表示，曹西平平時習慣趴睡在電腦桌前休息，推測可能是在休息過程中突發狀況倒地，未能即時獲得協助。曹西平的驟逝，再度引發社會對心血管疾病的高度關注，過去演藝圈亦曾發生多起相似案例，包括2019年高以翔錄影時突然倒下，死於心源性猝死，年僅35歲；2013年藝人戎祥因心肌梗塞過世，享年44歲；2020年歌手兼演員黃鴻升（小鬼）則因主動脈剝離驟逝，得年36歲。台大醫院醫師許榮彬、黃瑞仁當年曾經多次提醒，心血管疾病是典型的「沉默殺手」，不容輕忽。針對外界關注死因細節，Jeremy稍早透過曹西平臉書對外說明，表示「四哥是睡著走的，無病無痛」，並強調家屬不希望進行相驗，只希望專心處理後事，讓曹西平能安靜、有尊嚴地走完人生最後一程。醫界指出，高血壓及心血管疾病初期症狀不明顯，卻會長期損害血管與心臟功能，一旦引發心肌梗塞、腦出血或主動脈剝離，往往來得又急又快，留給本人與家屬的反應時間極短。從曹西平疑似因高血壓猝逝，到多名中壯年甚至年輕藝人突然離世，都顯示心血管疾病已有年輕化趨勢。醫師也再次呼籲，高血壓並非老年專利，而是必須長期監測與穩定治療的慢性疾病，尤其在高壓、高工時環境中更應提高警覺。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套