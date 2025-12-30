我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市政府接管東岸商場爭議案，主富公司（NET）不滿市府於113年2月1日破壞門鎖、進入商場接管營運，認定違法並提起行政訴訟及國賠，求償2139萬2094元。回顧整起事件，發生在民國104年，基隆市政府與大日開發有限公司簽訂「基隆市東岸立體停車場營運移轉案（OT）」，將東岸立體停車場及附屬商場委託大日公司營運；大日再與主富公司（NET）簽署租賃契約。其後，NET委託建築師事務所拆除停車場部分內部空間並增建建物，新增建物於106年12月完工，107年2月取得使用執照，增建後成為地上4層、地下4層的複合建物。基隆市政府依OT契約，於109年間完成第一次優先定約，但在109年OT契約營運期限將屆時，審查大日公司提出的未來投資企劃書未通過，遂於112年12月公告「基隆市東岸立體停車場增改修建營運移轉案（ROT）」重新招商。市府於113年1月16日公告ROT招商甄審結果，並於1月22日與最優申請人微風公司完成議約及簽約作業，1月26日再公告，自113年2月1日零時起，東岸立體停車場及相關設施由微風公司接手營運。不過，大日公司曾以存證信函要求NET依租賃契約及市府規定提供資產清冊並配合點交程序，NET未予配合。基隆市政府遂於113年2月1日零時進入商場，收回包含建物在內的營運資產，引發爭議。NET主張，市府當天破壞門鎖、換鎖進入商場，屬違法強制接管，提起確認違法訴訟並請求國家賠償。然而，台北高等行政法院認為，市府並未以書面作成強制接管營運的行政處分，無從將當天行為定性為行政處分，裁定駁回NET全部請求。