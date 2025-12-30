我是廣告 請繼續往下閱讀

網路借貸媒合平台 im.B 吸金案再有新進展，最高法院今（30日）就違反銀行法部分作出判決，駁回上訴，檢調查出，im.B平台以媒合不動產借貸為名，實際非法吸金，導致大批投資人血本無歸。一審台北地方法院依扣案資料認定，全案吸金金額高達新台幣83億餘元，其中曾耀鋒與張淑芬的犯罪所得約77億多元，扣除返還被害人的本金、利息、業績獎金及賠償後，仍有71億多元。一審法院依違反銀行法「非法經營收受存款業務罪」及洗錢罪，判處曾耀鋒應執行有期徒刑16年6月，併科罰金250萬元；張淑芬應執行有期徒刑12年2月，併科罰金150萬元，並諭知兩人共同沒收71億多元犯罪所得。案件上訴二審後，法院認定吸金金額為83億3725萬元，曾耀鋒與張淑芬的犯罪所得約70億多元，兩人對犯罪事實均坦承不諱。二審改判曾耀鋒犯銀行法罪判刑13年、洗錢罪3年5月，應執行16年，併科罰金240萬元，並追繳沒收犯罪所得35億2649萬餘元；張淑芬則判刑9年6月及洗錢罪1年11月，應執行11年6月，併科罰金140萬元。而全案再上訴至最高法院，合議庭認定銀行法部分並無違誤，駁回上訴而定讞；至於洗錢罪及犯罪所得沒收、追徵部分，因原判仍有爭議，撤銷發回台灣高等法院續行審理。