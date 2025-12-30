我是廣告 請繼續往下閱讀

越南要拚的不只是出口成績單，從機場通航到高鐵推進，再加上制度改革與股市升級路線浮上檯面，市場開始押注越南正把成長引擎從「外銷單打」轉成「公共建設＋內需消費」雙線並進，也讓越南主題ETF與基金再度成為資金關注焦點。專家觀察表示，越南政府已把2026至2030年的公共投資藍圖攤開來看，包含國際機場、高速鐵路、深水港與都會交通等大型工程，基建支出規模相較前一個五年期大幅拉升；在公共債務占GDP比重仍處相對低檔的背景下，財政擴張被視為更有續航力，基建鏈條也可能成為未來數年的成長底盤。越南近期先後出現重大交通建設進度，例如隆城國際機場已迎來首批抵達航班，被視為取代新山一的重要航空門戶；北南高鐵也被總理要求在2026年1月前完成關鍵的顧問與勘測規劃並推進投資模式，顯示官方正把長期工程從紙上推向落地。越南主管機關近年持續喊話要改善外資進入門檻與交易制度，中央對手清算機制（CCP）被視為關鍵拼圖，相關討論多指向2027年前後上線；若制度補強如期推進，將有助提升市場韌性與外資信心。房市透明度同樣被拉進改革清單。越南總理已要求相關部會在2026年第1季前完成並公開全國房地產與住宅資料庫，涵蓋商用住宅、社宅與市場資訊，外界解讀此舉可望降低資訊落差，對房地產與金融板塊的投資情緒帶來支撐。此外，倫敦證交所集團旗下FTSE Russell在2025年9月的檢討中已宣布，越南將從邊緣市場（Frontier）被重新分類為次級新興市場（Secondary Emerging），預計自2026年9月21日起生效，並在2026年3月先做一次進度檢視；一旦正式納入，通常會增加被動式資金與部分主動資金的配置理由。不過，越南要從出口依賴轉向雙引擎，仍取決於幾個現實考驗，包括全球需求回溫速度、匯率與資金面波動、房市修復節奏與金融體系風險控管。即便如此，從交通建設加速、制度工程排程到FTSE升級路線明確化，至少讓「中長期循環」的想像有了更具體的時間軸，投資人若以ETF或基金參與，也更需要把政策進度與風險事件一起納入追蹤。