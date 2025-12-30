我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林大巨蛋演唱會第一天，她感性地對觀眾表示：「你們把我唱哭了！」（圖／讀者提供）

天后蔡依林（Jolin）今（30）日晚間在台北小巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會最終場，現場氣氛沸騰。當Jolin身騎巨型飛馬繞行全場，穿越小巨蛋上空，現場4萬名觀眾看傻了眼。在稍早的抒情歌曲〈檸檬草〉片段，因為觀眾賣力的大聲唱歌，讓蔡依林感動地直呼：「你們把我唱哭了！」向來以拚命三娘著稱的蔡依林表示，昨晚總彩排時，導演問她感覺如何？她竟然回答：「是一種空掉的感覺。」蔡依林說，過去的自己在表演前總是追求極致完美，習慣讓自己處於緊繃狀態，「以前覺得彩排就是要把自己最完美的表現出來，那是一種『硬ㄍㄧㄥ』。」然而，從 2019 年巡演至今，她的心境發生了巨大轉變。「現在我覺得，我應該相信我自己。我似乎曾經忘記相信我自己。」蔡依林看著身後的樂隊、舞者與燈光音響團隊表示，「看著所有幕後團隊在背後支持著我，讓我覺得我不是一個人硬撐，我有很多人愛著。」從追求完美到學會相信自己的領悟，蔡依林也把這樣的力量送給在場的所有歌迷。她對向台下喊話，「無論大家現在正面臨什麼樣的重大抉擇，不管是生病、考試或是生活卡關，你要記得，所有支持你走到這裡的力量都在，你並不孤單。」蔡依林解釋，「不是為了完美，是開始學著相信自己可以做到。做你自己的主人，並不需要感到害羞。」她鼓勵歌迷將每一天都當作精彩的彩排，不需要為了別人的期待而活，而是要學會相信自己的力量。在感性的告白後，蔡依林也開始讚嘆粉絲的手速，「你們超厲害，到底怎麼會搶到票啊？我都搶不到，你們超強的。」她更不忘叮嚀全場：「既然搶到了，今天一定要玩得盡興好不好。」