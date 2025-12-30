世界棒壘總會（WBSC）今（30）日公布2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽相關賽事資訊，由於下屆將擴大至16隊參賽，預計在2地舉行資格賽，其中1組位於中國廣東省中山市。這是中國自2008年北京奧運後，相隔18年再舉辦國際棒球一級賽事。
世界12強賽下屆擴大舉辦 中國取得資格賽主辦權
依據WBSC目前規劃，下屆12強賽將擴大參賽名額，從12隊增至16隊，今年年底世界排名前12名的隊伍自動獲得參賽權，世界13至18名以及2支外卡球隊，將參加資格賽。而這8支隊伍將分為2組，各取2名進入最終會內賽。
WBSC宣布，其中一組資格賽確定於中國廣東省中山市舉辦，賽事時間訂於2026年11月26日至29日。至於另一組相關細節仍須等待WBSC公布。
自北京奧運後再辦一級國際棒球賽 中國隊要把握機會
這將是中國自2008年北京奧運後，相隔18年再度舉辦國際棒球一級賽事，北京奧運中國作為地主國，自動取得棒球項目參賽權，雖然在與中華隊的比賽中以8：7爆冷取勝，但最後仍以1勝6敗排名墊底。
中國隊在今年初的經典賽資格賽苦吞3連敗，首度無緣經典賽會內賽，暫時離開國際一級賽事舞台，明年的12強資格賽，將是中國隊重返國際一級賽事的最佳機會。
