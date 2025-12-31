今12月31日準備2026跨年！買一送一全台速食優惠開吃麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、三商炸雞、摩斯漢堡、Popeyes等，外送營業時間調整、最後點餐時間、停售商品全攻略整理一篇看懂。
麥當勞：買一送一優惠券！跨年24小時歡樂送 活動管制區域調整服務時間
麥當勞表示，24小時歡樂送正常營運不間斷，惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間；建議民眾最早可提前2小時預約訂餐；若外送服務有所影響，將在歡樂送訂購系統填寫外送地址後，看見「目前該餐廳無法提供外送服務」提醒文字。
跨年「麥當勞買一送一」加碼10大優惠券！即日起至2026年1月6日，APP壓軸推出新年迎滿福刮刮樂活動，10大優惠券開抽：單點豬肉滿福堡加蛋「買一送一」、單點滿福堡系列「送金選美式咖啡／送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）／送小杯玉米湯／送中杯飲品」、單點陽光蛋堡系列「送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）／送金選美式咖啡」、買早餐套餐「送蘋果派／送小玉米湯」／送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）」。
必勝客：披薩買一送一！部分門市因交管提早結束外帶或外送
必勝客表示，跨年期間仍提供外送服務，僅部分門市因位於跨年晚會管制區內、或受活動周邊交通管制影響，提早結束外帶或外送服務。民眾使用官網訂餐輸入外送地址後，若該店服務異動會顯示：「您選擇的門市國定假日營業時間為11:00~22:00」、「信義外送店12/31因跨年活動，外帶服務提前至22:30結束」等提醒文字；官網同時會於訂購菜單後列出停止供應的餐點，造成不便請見諒。
跨年「必勝客披薩買一送一」！外帶買大送大、外送買大送小：跨年夜也能開吃必勝客常態優惠，大披薩「買一送一」相當於披薩外帶買大送大、披薩外送買大送小；聚餐推薦「聖誕跨年享樂餐」799元起開吃2個披薩＋人氣副食；指定副食4選1優惠799元起開吃黃金和風鱈魚塊+巧克力QQ球／厚燒醬烤BBQ+巧克力QQ球／BBQ烤雞+巧克力QQ球／冰藏起司塔x2++巧克力QQ球+可樂x2。
肯德基：炸雞「買6送6」蛋撻！跨年部分餐廳營業時間調整
肯德基表示，跨年部分餐廳營業時間將微調，送餐或取餐時間會因各餐廳營業時間而有不同；建議民眾可先致電客服專線：0800-068-007查詢，或提前使用官網「預訂快取」服務。
跨年肯德基炸雞「買6送6」蛋撻399元！加1元多一件優惠：即日起至2026年1月1日，肯德基雞撻雙享桶「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」優惠399元，免輸入優惠代碼，外帶、外送都適用；使用預定快取訂餐，XL套餐「加1元多一件」香酥脆薯（小）、桶餐「加1元多一件」上校雞塊 x 4。
達美樂：跨年推薦套餐優惠代碼！部分門市跨年暫停外送
達美樂表示，部分門市因跨年活動道路交通管制，暫停外送服務。」民眾於官網訂餐輸入地址後，若見「外送僅在特定時間提供」提醒字樣，則代表該店服務異動。官方建議，除了在達美樂網站訂購、還可使用電話訂購02-412-5252、或從達美樂官網搜尋附近門市電話預約。
達美樂推薦跨年套餐優惠代碼！4至6人「澎派狂饗套餐」優惠代碼454847：頂鮭豪牛大披薩+經典／招牌大披薩+香烤雞條+蝴蝶酥+起司麻吉酥+可樂、6至8人「一擲High狂歡套餐」優惠代碼479546：頂鮭豪牛大披薩+抹茶火山+起司火山口（雞條／鱈魚星星／薯球／蝴蝶酥）+可樂，三層盒數量有限售完為止，售完將以一般披薩盒出餐。
拿坡里：買一送一披薩優惠！跨年正常營運
拿坡里跨年正常營運。跨年拿坡里「買一送一」披薩優惠：即日起至2026年1月7日，拿坡里3款全新口味大披薩，任選兩款「買大送大」只要490元，口味包括：金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對披薩／招牌牛丼披薩。
提醒大家，活動優惠僅限內用或外帶，西湖店不適用；原價390元的大披薩及原價290元的小披薩，可加價100元升級新品披薩口味；招牌牛丼口味披薩僅供應大披薩尺寸；拿坡里保有活動解釋之最終權利。
漢堡王：「加1元多一件」優惠券最後一天！跨年正常營運
漢堡王表示，跨年期間正常營運。跨年漢堡王「歲末歡慶優惠券」最後一天，4塊雞塊、薯條、薯球等點心「加1元多一件」，1+1自由配69元起，「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」雙堡99元，「單人滿足餐」4件組109元起下殺49折，「雙人激省餐」189元起，整張優惠券現省2723元。
提醒大家，活動適用全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
三商炸雞：買一桶送一斤！炸棒腿6隻99元 跨年正常營運
三商炸雞表示，跨年正常營運。跨年三商炸雞「買一送一」優惠！即日起至2026年1月5日，買一桶5隻酷樂雞腿「免費送」一斤滋汁腿排桶，特價333元（原價620元），現省287元、相當於打了54折；另有三款口味的灑粉酥炸棒腿，6隻特價99元、玉米筍特價39元、煉乳銀絲卷特價49元，最多現省50元划算吃。
摩斯漢堡：買一送一優惠券吃到明年！部分店舖不提供外送服務
摩斯漢堡表示，外送訂餐時間僅11:00-22:00，部份店舖不提供外送服務。
跨年「摩斯買一送一」MOS超值省優惠券！即日起至2026年1月19日，可樂／雪碧／冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」，／奶茶摩斯咖啡「加10元多一件」，最便宜早餐套餐59元起、超值獨享餐189元起。
提醒大家，出示優惠券享優惠，僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
Popeyes：跨年夜營業時間調整
Popeyes表示，跨年夜部分門市延長營業至02:00，各店打烊時間：101店／公館店12月31日22:00，台北光復1月1日02:00、台北許昌1月1日01:00；外送營業時間視封路及現場營運狀況暫停。
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、三商炸雞、摩斯漢堡、Popeyes
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，24小時歡樂送正常營運不間斷，惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間；建議民眾最早可提前2小時預約訂餐；若外送服務有所影響，將在歡樂送訂購系統填寫外送地址後，看見「目前該餐廳無法提供外送服務」提醒文字。
跨年「麥當勞買一送一」加碼10大優惠券！即日起至2026年1月6日，APP壓軸推出新年迎滿福刮刮樂活動，10大優惠券開抽：單點豬肉滿福堡加蛋「買一送一」、單點滿福堡系列「送金選美式咖啡／送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）／送小杯玉米湯／送中杯飲品」、單點陽光蛋堡系列「送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）／送金選美式咖啡」、買早餐套餐「送蘋果派／送小玉米湯」／送4塊麥克雞塊（原味或咖哩辣味）」。
必勝客：披薩買一送一！部分門市因交管提早結束外帶或外送
必勝客表示，跨年期間仍提供外送服務，僅部分門市因位於跨年晚會管制區內、或受活動周邊交通管制影響，提早結束外帶或外送服務。民眾使用官網訂餐輸入外送地址後，若該店服務異動會顯示：「您選擇的門市國定假日營業時間為11:00~22:00」、「信義外送店12/31因跨年活動，外帶服務提前至22:30結束」等提醒文字；官網同時會於訂購菜單後列出停止供應的餐點，造成不便請見諒。
跨年「必勝客披薩買一送一」！外帶買大送大、外送買大送小：跨年夜也能開吃必勝客常態優惠，大披薩「買一送一」相當於披薩外帶買大送大、披薩外送買大送小；聚餐推薦「聖誕跨年享樂餐」799元起開吃2個披薩＋人氣副食；指定副食4選1優惠799元起開吃黃金和風鱈魚塊+巧克力QQ球／厚燒醬烤BBQ+巧克力QQ球／BBQ烤雞+巧克力QQ球／冰藏起司塔x2++巧克力QQ球+可樂x2。
肯德基表示，跨年部分餐廳營業時間將微調，送餐或取餐時間會因各餐廳營業時間而有不同；建議民眾可先致電客服專線：0800-068-007查詢，或提前使用官網「預訂快取」服務。
跨年肯德基炸雞「買6送6」蛋撻399元！加1元多一件優惠：即日起至2026年1月1日，肯德基雞撻雙享桶「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」優惠399元，免輸入優惠代碼，外帶、外送都適用；使用預定快取訂餐，XL套餐「加1元多一件」香酥脆薯（小）、桶餐「加1元多一件」上校雞塊 x 4。
達美樂：跨年推薦套餐優惠代碼！部分門市跨年暫停外送
達美樂表示，部分門市因跨年活動道路交通管制，暫停外送服務。」民眾於官網訂餐輸入地址後，若見「外送僅在特定時間提供」提醒字樣，則代表該店服務異動。官方建議，除了在達美樂網站訂購、還可使用電話訂購02-412-5252、或從達美樂官網搜尋附近門市電話預約。
達美樂推薦跨年套餐優惠代碼！4至6人「澎派狂饗套餐」優惠代碼454847：頂鮭豪牛大披薩+經典／招牌大披薩+香烤雞條+蝴蝶酥+起司麻吉酥+可樂、6至8人「一擲High狂歡套餐」優惠代碼479546：頂鮭豪牛大披薩+抹茶火山+起司火山口（雞條／鱈魚星星／薯球／蝴蝶酥）+可樂，三層盒數量有限售完為止，售完將以一般披薩盒出餐。
拿坡里：買一送一披薩優惠！跨年正常營運
拿坡里跨年正常營運。跨年拿坡里「買一送一」披薩優惠：即日起至2026年1月7日，拿坡里3款全新口味大披薩，任選兩款「買大送大」只要490元，口味包括：金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對披薩／招牌牛丼披薩。
提醒大家，活動優惠僅限內用或外帶，西湖店不適用；原價390元的大披薩及原價290元的小披薩，可加價100元升級新品披薩口味；招牌牛丼口味披薩僅供應大披薩尺寸；拿坡里保有活動解釋之最終權利。
漢堡王表示，跨年期間正常營運。跨年漢堡王「歲末歡慶優惠券」最後一天，4塊雞塊、薯條、薯球等點心「加1元多一件」，1+1自由配69元起，「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」雙堡99元，「單人滿足餐」4件組109元起下殺49折，「雙人激省餐」189元起，整張優惠券現省2723元。
提醒大家，活動適用全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
三商炸雞：買一桶送一斤！炸棒腿6隻99元 跨年正常營運
三商炸雞表示，跨年正常營運。跨年三商炸雞「買一送一」優惠！即日起至2026年1月5日，買一桶5隻酷樂雞腿「免費送」一斤滋汁腿排桶，特價333元（原價620元），現省287元、相當於打了54折；另有三款口味的灑粉酥炸棒腿，6隻特價99元、玉米筍特價39元、煉乳銀絲卷特價49元，最多現省50元划算吃。
摩斯漢堡表示，外送訂餐時間僅11:00-22:00，部份店舖不提供外送服務。
跨年「摩斯買一送一」MOS超值省優惠券！即日起至2026年1月19日，可樂／雪碧／冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」，／奶茶摩斯咖啡「加10元多一件」，最便宜早餐套餐59元起、超值獨享餐189元起。
提醒大家，出示優惠券享優惠，僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
Popeyes：跨年夜營業時間調整
Popeyes表示，跨年夜部分門市延長營業至02:00，各店打烊時間：101店／公館店12月31日22:00，台北光復1月1日02:00、台北許昌1月1日01:00；外送營業時間視封路及現場營運狀況暫停。
資料來源：麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、三商炸雞、摩斯漢堡、Popeyes
更多「2026跨年」相關新聞。