麥當勞：買一送一優惠券！跨年24小時歡樂送 活動管制區域調整服務時間

跨年「麥當勞買一送一」加碼10大優惠券！

必勝客：披薩買一送一！部分門市因交管提早結束外帶或外送

跨年「必勝客披薩買一送一」！外帶買大送大、外送買大送小：

▲肯德基跨年炸雞蛋撻「買6送6」優惠，預定快取加碼「加1元多一件」好康。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基：炸雞「買6送6」蛋撻！跨年部分餐廳營業時間調整

跨年肯德基炸雞「買6送6」蛋撻399元！加1元多一件優惠：

達美樂：跨年推薦套餐優惠代碼！部分門市跨年暫停外送

達美樂推薦跨年套餐優惠代碼！

拿坡里：買一送一披薩優惠！跨年正常營運

跨年拿坡里「買一送一」披薩優惠：

▲漢堡王「歲末歡慶優惠券」12月31日最後一天開吃。（圖／漢堡王提供）

漢堡王：「加1元多一件」優惠券最後一天！跨年正常營運

跨年漢堡王「歲末歡慶優惠券」最後一天

三商炸雞：買一桶送一斤！炸棒腿6隻99元 跨年正常營運

跨年三商炸雞「買一送一」優惠！

▲摩斯漢堡「MOS超值省」最新優惠券吃到2026年。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

摩斯漢堡：買一送一優惠券吃到明年！部分店舖不提供外送服務

跨年「摩斯買一送一」MOS超值省優惠券！

Popeyes：跨年夜營業時間調整