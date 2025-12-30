我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏東李姓男子兩度拒檢疑擁槍，警方30日鎖定其躲藏的農舍圍捕，李男駕車衝撞警力逃竄，警方開40多槍破窗制伏，3名員警受傷，查獲槍枝擴大偵辦。（圖／翻攝畫面）

屏東縣一名李姓男子近期兩度遭警方路邊攔檢時拒檢，警方懷疑其擁有槍枝，隨即成立專案小組追查。警方掌握行蹤後，發現李男躲藏於南州鄉友人位於牧場旁的農舍內，30日中午看準時機前往圍捕，成功甕中捉鱉，將李男逮捕到案，不過過程卻是相當驚險。專案小組先將偵防車停放在農舍牧場出入口，封鎖李男去路。不料李男見警上前，竟駕車意圖衝撞員警，在牧場內四處逃竄。現場約10多名員警全數穿著防彈背心，分別持烏茲衝鋒槍及手槍，朝李男所駕駛的車輛射擊，警方共開出40多槍，擊破車窗後成功制伏嫌犯。追捕過程中，造成3名員警受傷，崁頂分駐所黃姓員警遭李男車輛掉落的保險桿砸傷腳部，縫合5針；另有偵查隊長葉憲威及曹姓員警，在破窗緝捕時手掌與手腕遭玻璃割傷，所幸均無槍傷，送醫後無生命危險。警方調查發現，李姓嫌犯近兩個月內曾兩度拒絕警方攔查，因當時事發地點位於夜間大馬路，警方顧及公共安全未立即追捕。後續蒐證發現，李男近日頻繁出入友人農舍，警方遂採取包圍方式行動。至於詳細案情及是否涉及其他刑案，仍待進一步釐清，全案將持續擴大偵辦。