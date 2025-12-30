我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市政府警察局自108年1月1日起即開放民眾登錄「交通違規簡訊服務系統」，截至今（114）年11月為止，登錄人數為40,253人、發送簡訊21,548則。為進一步提升服務效能，該項措施再度優化升級，增加｢員警交通違規逕行舉發案件｣通知，例如：違規停車、闖紅燈遭員警逕行舉發等，除讓車主能在最短時間內知道，自己在高雄地區因交通違規遭民眾檢舉或警察機關逕行舉發（含固定式、移動式測照設備及科技執法、員警逕行舉發案件）。簡言之，即員警當場舉發以外的所有逕行舉發案件，只要登錄系統後均會以簡訊通知被舉發者，避免發生多次違規而車主不知悉之情形，即時降低行車危害，有效維護交通安全秩序。欲申辦此項服務之民眾可至高雄交通違規便民服務網或掃描QRCord登錄基本資料及手機號碼，並待簡訊通知審核結果，就可以第一時間掌握交通違規資訊，本項民眾服務措施範疇以高雄市地區經確定舉發之案件，包含下列類型：一、固定式、移動式測照設備及科技執法交通違規逕行舉發案件。二、員警交通違規逕行舉發案件。三、民眾檢舉交通違規逕行舉發案件。四、違規拖吊（逾期未領車）案件。高雄市政府警察局交通警察大隊溫馨提醒，市民朋友可善加利用本系統登錄，透過即時簡訊提醒，及早改正違規行為，共同維護本市交通安全秩序；另再次提醒，簡訊內容僅為交通違規行為提醒，絕不會透過Email或簡訊通知交通罰單繳費，請民眾提高警覺，切勿受騙。