▲IU和邊佑錫挽手壓軸現身《MBC演技大賞》。（圖／iMBC）

IU邊佑錫華麗亮相MBC！挽手出場氣場超強

▲IU跟邊佑錫主演的新戲《21世紀大君夫人》將在2026年於MBC播出。（圖／iMBC）

▲邊佑錫直呼站在《MBC演技大賞》好緊張。（圖／iMBC）

南韓一年一度的電視台頒獎典禮《MBC演技大賞》今（30）日頒獎，明年備受矚目的大作《21世紀大君夫人》男女主角IU（本名：李知恩）、邊佑錫現身頒發大獎，並提前送上新年祝福，身穿全黑的2人牽手登場的瞬間，看得觀眾目瞪口呆：「IU超美！」、「邊佑錫也太帥」、「根本最萌身高差！」IU跟邊佑錫一出場就介紹2026將開播的新戲《21世紀大君夫人》，她說：「我們最近很常在拍攝時見面，在戲裡都穿著很華麗的服裝，所以今天更花心思打扮了！」他們以全黑華麗的禮服登場，呼應劇名給人的高貴感，讓觀眾更加期待作品播出。IU還笑說：「因為明年是馬年，我就在頭上別了馬造型髮夾。」並提前向大家送上祝福：「希望大家都能提早收到滿滿的新年福氣。」今年《2025 MBC演技大賞》由金成柱、李先彬主持，一同揭曉今年MBC戲劇類各大獎項得主，IU與邊佑錫一起頒發「年度最佳戲劇獎」殊榮，邊佑錫坦言：「站在這裡真的好緊張。」最終「年度最佳戲劇大賞」由徐康俊主演的《臥底高中》拿下。兩人合作的《21世紀大君夫人》將在明年春天於MBC播出，IU也說希望明年也能獲得MBC大賞提名，邊佑錫說：「所以我們正在努力拍攝！」