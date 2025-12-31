我是廣告 請繼續往下閱讀

12月31日體壇中知名的壽星，效力中華職棒中信兄弟的投手吳俊偉，今天將迎來他的27歲生日。來自屏東瑪家鄉的排灣族好手，吳俊偉已成為中華職棒近年最具代表性的牛棚戰力之一。自踏入職棒以來，吳俊偉始終擔任中繼、後援角色，2020年更以21歲之齡奪下聯盟中繼王，寫下史上最年輕得主紀錄，展現超齡的穩定度與關鍵時刻抗壓性。吳俊偉原就讀佳義國小，因個性活潑調皮，在師長建議下轉學至積極推廣棒球的富田國小，接受「鐵血教頭」王子燦嚴格訓練，自此開啟棒球之路。國小、國中時期表現並不突出，直到進入屏東高中後，才逐漸展現潛力，成為主戰投手與游擊手，並入選亞洲青棒錦標賽培訓隊。高中畢業後，考量家中經濟狀況，吳俊偉一度未規畫升學。因緣際會下被王子燦發現球速成長，轉介至新北市成棒隊發展，並正式專注投手角色。歷經業餘成棒磨練後，他在新人測試會投出148公里速球，於選秀會第四輪獲中信兄弟指名，正式圓夢職棒。進入職棒後，吳俊偉從二軍重建投球機制，2019年即站穩一軍輪值。2020、2021年與李振昌、蔡齊哲組成勝利方程式「泡麵組」，連兩季摘下中繼王，並隨隊奪下總冠軍。儘管2022年因狀況低潮表現受挫，但他於2023年強勢反彈，繳出生涯年成績，第三度榮膺中繼王。2024年轉任終結者後，吳俊偉單季29次救援成功，並刷新對味全龍連續無失分紀錄。季後更獲徵召參與世界12強賽，肩負中華隊守護神重任，持續在國際舞台展現價值。