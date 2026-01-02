我是廣告 請繼續往下閱讀

▲竹野內豐（如圖）突然失聯2週，後來才發現他只是去拍廣告。（圖／WAKUWAKU JAPAN）

日本實力派男演員竹野內豐今（2）日迎來55歲生日，男神的演藝生涯可說是精彩萬分，不過2022年卻發生一件讓人哭笑不得的烏龍事件。2021年，竹野內豐宣布離開合作多年的經紀公司研音、獨立發展，後來由親姊姊當他經紀人。沒想到不到半年，就傳出他失聯的消息，整整2週都聯絡不上他。他準備開拍的劇組為了趕快找到人，甚至祭出100萬日圓（約新台幣23.7萬元）的高額懸賞金，之後才發現原來他只是跑去拍廣告而已，也讓外界相當困惑到底出什麼狀況？2021年11月，竹野內豐突然宣布離開合作多年的老東家研音，經紀事務也交由親姊姊全權負責。沒想到，才正式走上獨立發展之路不到半年，隔年3月24日卻爆出他人間蒸發，偏偏《鴉色刑事組》電影版正準備開拍，身為主角的竹野內豐卻失蹤，劇組與合作夥伴連續2週完全聯絡不上人，現場急成一團，電視台一急之下只好祭出100萬日圓懸賞尋人。好在失聯真相很快就揭曉了，原來竹野內豐根本沒發生什麼意外，也不是故意躲起來不接電話。據悉，竹野內豐在那期間正專心拍化妝水廣告，合作的演員還包括窪田正孝、高杉真宙。前公司研音也曾在先前說明，表示在2022年就已經確定的工作案件，依然是由研音負責當聯絡窗口。事後一查才發現，這場離譜烏龍的關鍵，其實就卡在經紀體系轉換。竹野內豐的姊姊接下經紀人工作後，因為完全沒有演藝圈經驗，對產業怎麼運作、該怎麼聯絡人都不夠熟悉，結果外界想找竹野內豐，反而變成一場闖關遊戲。後來，網友也紛紛認為，原來電視台會出此下策開高額懸賞，也真的是被逼到沒招了。1月2日的壽星不只有竹野內豐！還有香港演員吳孟達、美國演員姬蒂寶絲禾芙、台灣藝人夏語心、香港藝人蔡潔、韓國女團BESTie前成員有智、中國演員郭曉婷、韓國男團BOYFRIEND成員李正珉、韓國男團EVNNE成員劉昇彥，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！