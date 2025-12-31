氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（31）日跨年夜天氣北部、東北部有局部較大雨勢，花東則有零星降雨、中南部則晴朗穩定；元旦1月1日起強冷空氣南下，一直影響至週日（1月4日）清晨，是2026年首波大陸冷氣團，本島平地最低氣溫將跌破7度，1500公尺以上高山也有飄雪機率，民眾屆時需注意保暖，而下週一（1月5日）將有另一波強冷空氣影響台灣。
跨年夜全台天氣出爐！北台灣有雨、花東零星降雨、中南部晴朗
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨中南部仍有較強「輻射冷卻」，截至5：02，本島縣市平地最低氣溫前3依序為：台南楠西區11.5度，嘉義竹崎鄉11.7度，雲林古坑鄉12.1度。各地區平地最低氣溫約在12至15度。
針對跨年夜全台天氣，吳德榮說明，今晨觀測資料顯示，北部、東北部低雲籠罩，伴隨降水回波及降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。
元旦冷空氣南下！2026年首波冷氣團襲台：全台低溫跌破7度
進一步觀察元旦天氣，最新模式模擬顯示，元旦（1月1日）起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五（1月2日）至週（1月4日）日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。
天氣部分寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。
2026入冬最強冷空氣週五來襲！下週一又變濕冷
最新模式模擬顯示，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山等）有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。
吳德榮最後表示，最新模式模擬顯示，週日白天至下週一（1月5日）白天、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二（1月6日）晨迎風面轉濕、白天起再轉乾、同時還有「強冷空氣」接踵南下，但強度與時間，無論歐、美的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，尚無定論。
基隆、新北跨年大雨特報！17縣市吹8級強風
⚠️大雨特報
大雨警戒地區：基隆市、新北市。
⚠️陸上強風特報
影響時間：31日晨至1日
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今晨中南部仍有較強「輻射冷卻」，截至5：02，本島縣市平地最低氣溫前3依序為：台南楠西區11.5度，嘉義竹崎鄉11.7度，雲林古坑鄉12.1度。各地區平地最低氣溫約在12至15度。
針對跨年夜全台天氣，吳德榮說明，今晨觀測資料顯示，北部、東北部低雲籠罩，伴隨降水回波及降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。
進一步觀察元旦天氣，最新模式模擬顯示，元旦（1月1日）起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五（1月2日）至週（1月4日）日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率最高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。
天氣部分寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。
最新模式模擬顯示，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山等）有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低、可遇不可求。
吳德榮最後表示，最新模式模擬顯示，週日白天至下週一（1月5日）白天、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二（1月6日）晨迎風面轉濕、白天起再轉乾、同時還有「強冷空氣」接踵南下，但強度與時間，無論歐、美的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整；宜再觀察，尚無定論。
⚠️大雨特報
大雨警戒地區：基隆市、新北市。
⚠️陸上強風特報
影響時間：31日晨至1日
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
更多「2026跨年」相關新聞。