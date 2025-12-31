我是廣告 請繼續往下閱讀

「赤馬紅羊劫」指的是丙午年和丁未年這一組年份。民間認為天干「丙」和地支「午」同樣屬火，火元素疊加形成旺盛的雙火格局，雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥，較易帶來衝突與變數。

易經專家王昆山建議，可以在跨年夜刷馬桶轉運，一舉將2025年晦氣與煩惱，隨著馬桶髒污一起沖掉。

2025最後一天跨年夜在今（31）日到來，但明年2026將撞上赤馬紅羊劫，60年罕見一遇，民間認為將帶來急躁與衝突變數，，而2026年4生肖「馬、鼠、牛、兔」犯太歲，建議守正不躁、修口修心，即可化危機為轉機。在傳統的六十甲子紀年法中，丙午年、丁未年每60年循環一次，上一次出現於1966年、1967年，下一次則剛好是2026年、2027年，其被稱為「赤馬年」，而「赤馬紅羊劫」指的是丙午年和丁未年這一組年份。民間認為天干「丙」和地支「午」同樣屬火，火元素疊加形成旺盛的雙火格局、丁未年則是火土持續，雙火年份雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥，較易帶來衝突與變數。易經專家王昆山指出，2025年12月31日跨年當天，若在家嘗試3招開運小儀式，包括火燃除歲、刷馬桶、家中噴灑鹽水等，2026年如同萬馬奔騰，運勢旺到擋不住。在一張紙上寫下2025年發生過的不如意，或是想在新的一年去除的壞習慣，例如太晚睡、亂花錢、愛發脾氣等，最後記得署名自己的名字，尋找安全的燃燒，默念「舊運清除，好運來，乾元亨利貞」，就能讓2025霉運清零，不讓其影響到2026年運勢。透過刷洗馬桶小舉動轉運，建議可以在跨年這天抽空把馬桶刷乾淨，一舉將2025年晦氣與煩惱，隨著馬桶髒污一起沖掉。在跨年這天準備鹽水，噴灑在家中玄關處或家中各個角落，藉此洗滌舊的磁場能量，騰出空間迎接赤馬年強大好運。2026丙午馬年木星進入生肖馬的對應位置，根據八字理論有四種狀況特別要注意，分別是沖、破、害、刑四種年度狀況。王昆山進一步表示，2026年生肖馬、鼠、牛、兔犯太歲，將有變動與壓力考驗，但守正不躁、修口修心，即可化危機為轉機。情緒起伏大、工作責任加重，容易衝突或因急躁出錯，建議凡事放慢，避免硬碰硬。2026年是屬鼠者大變動之年，常見轉職、搬遷、關係洗牌，避免口舌與衝動決策。易被拖累與誤會，合作關係建議白紙黑字明訂清楚，少替人扛責任，多保留彈性。計畫反覆易生變，建議處事低調保守、分段執行，避免一次押注。