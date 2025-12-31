我是廣告 請繼續往下閱讀

仲恩生醫主要幹細胞產品「Stemchymal® 罕病幹細胞藥物製備」，獲頒第28屆「SNQ 國家生技醫療品質獎—醫療周邊服務與產品類—細胞治療組—銅獎」，並同步取得「SNQ 國家品質標章」認證，展現仲恩在細胞藥物製備品質與管理體系上的優異成果。仲恩生醫董事長王玲美表示，在《再生醫療雙法》預計於2026年正式上路前夕，仲恩Stemchymal® 獲得 SNQ 獎項肯定，代表仲恩細胞藥物製備符合國家級高標準品質要求，對於未來藥證申請與國際市場布局具有正面助益。王玲美指出，仲恩長期專注於再生醫療幹細胞新藥研發，始終以安全與穩定為首要原則，對品質的高度要求，更是公司對醫療從業人員與病友們的基本承諾。為加速提供脊髓小腦性共濟失調(小腦萎縮症；SCA)病友治療選機會，公司正依既定時程推進台灣及日本兩地藥證規劃。日本方面，仲恩已與授權夥伴REPROCELL持續與日本PMDA密集進行遞件前諮詢溝通，討論內容包含日本臨床三期試驗設計，以及臨時性藥證給藥給付計畫目標等，預計2026年第一季正式送件；台灣方面，除配合再生醫療相關法規外，亦同步評估其他申請途徑，期望加速藥品上市進程，讓國內患者及家庭能及早受惠。此外，仲恩生醫亦積極洽談東南亞、中東及韓國等市場之授權合作機會，希望透過國際授權，推動台灣細胞新藥技術走向國際，力拼成為「台灣第一個出海的細胞新藥」。除授權布局外，仲恩亦持續深化國際細胞治療產業鏈合作，近期已實地走訪多家日本CDMO業者，評估未來潛在合作機會，期望攜手打造具國際競爭力的細胞治療產業鏈。