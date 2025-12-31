今（31）晚為2025年最後一天，迎接2026年的跨年夜，Google首頁今天有新變化，原本熟悉的塗鴉改為以金色與銀色為主視覺的派對感塗鴉，用戶點擊後還能一鍵查詢跨年天氣、晚會活動、煙火、日出景點等，成為跨年夜最實用的懶人包工具。
打開Google首頁，映入眼簾的是以金色與銀色為主色調的全新設計，營造出濃厚的歡慶迎新氛圍。這次的設計細節滿滿，「Google」字樣特別採用金色亮粉質感呈現，中央則巧妙置入立體銀色氣球造型的「2026」數字，象徵即將邁入嶄新的一年。為了呼應跨年派對與倒數時刻的歡樂意象，塗鴉周圍更點綴了紫色與金色的彩帶、星星碎紙，以及糖果造型的裝飾元素。
一鍵掌握跨年演唱會
Google塗鴉說明指出，這款設計是為了慶祝世界各地的新年除夕，屆時數十億人將與親朋好友歡聚，回顧過去並展望未來，正式告別2025年。除了欣賞美美的塗鴉，跨年夜首頁也兼具實用功能。用戶只要點擊Google塗鴉，就能快速搜尋「跨年夜」相關資訊。民眾也能快速搜尋各地的跨年晚會活動、2026年煙火秀資訊，甚至是元旦前夕的各地習俗與追曙光熱點，讓使用者能輕鬆規劃跨年行程。
跨年夜天氣北部急凍探
同時，跨年夜天氣是不少民眾關注的重點，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（31）日跨年夜天氣北部、東北部有局部較大雨勢，花東則有零星降雨、中南部則晴朗穩定；元旦1月1日起強冷空氣南下，一直影響至週日（1月4日）清晨，是2026年首波大陸冷氣團，本島平地最低氣溫將跌破7度，1500公尺以上高山也有飄雪機率，民眾屆時需注意保暖，而下週一（1月5日）將有另一波強冷空氣影響台灣。
資料來源：Google
我是廣告 請繼續往下閱讀
一鍵掌握跨年演唱會
Google塗鴉說明指出，這款設計是為了慶祝世界各地的新年除夕，屆時數十億人將與親朋好友歡聚，回顧過去並展望未來，正式告別2025年。除了欣賞美美的塗鴉，跨年夜首頁也兼具實用功能。用戶只要點擊Google塗鴉，就能快速搜尋「跨年夜」相關資訊。民眾也能快速搜尋各地的跨年晚會活動、2026年煙火秀資訊，甚至是元旦前夕的各地習俗與追曙光熱點，讓使用者能輕鬆規劃跨年行程。
跨年夜天氣北部急凍探
同時，跨年夜天氣是不少民眾關注的重點，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（31）日跨年夜天氣北部、東北部有局部較大雨勢，花東則有零星降雨、中南部則晴朗穩定；元旦1月1日起強冷空氣南下，一直影響至週日（1月4日）清晨，是2026年首波大陸冷氣團，本島平地最低氣溫將跌破7度，1500公尺以上高山也有飄雪機率，民眾屆時需注意保暖，而下週一（1月5日）將有另一波強冷空氣影響台灣。
資料來源：Google
更多「2026跨年」相關新聞。