2025年的最後一天，跨年夜12月31日LINE聊天室下雪特效來了！下雪特效預計會在台灣時間2025年12月31日10點開始到2026年1月2日上午10點，打開聊天室不需要任何關鍵字即可觸發。讓LINE聊天室更具有過節氣氛。

▲Threads動態牆頁面最上方開始出現雪花特效，不需要特別的關鍵字就能觸發，如果沒看到特效，可以試著更新App，應該就會出現。（圖／手機截圖）
LINE每年都會有的LINE下雪特效，今年也沒有缺席，打開聊天室不需要任何關鍵字即可觸發，「下雪」特效，讓聊天室充滿冬季的幸褔氛圍，如果想要看到更明顯的雪景，換個深色主題會更明顯。想看到下雪特效適用版本為： 

LINE iOS 9.15.0 (含)以上 
LINE Android 10.2.0 (含)以上(且 Android OS 7.1 以上) 
LINE電腦版版本需為6.7.3以上 

Threads動態牆雪花特效

不只有LINE，Threads也下雪，Threads用戶發現動態牆頁面最上方出現雪花特效，不論是電腦版、手機iOS或是Android系統的Threads，用戶的使用介面頁上方都會飄起白色雪花，但不會積雪，只要往下滑，下雪特效就會消失。此外，有網友也發現，如果手機左右搖晃，雪花還會跟著往左飄、往右飄，甚至還會加速飄落，相當有趣。

資料來源：LINEThreads

