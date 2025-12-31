我是廣告 請繼續往下閱讀

▲時任中投董事長張哲琛2006年與中時余建新吃完飯回家發現，車上擺了裝有500萬現金的禮盒，隔天還給余建新。（圖／台北地檢署提供）

▲台北地院針對三中案一審判決開記者會說明，當時的重大金融專庭發言人江俊彥，是4年後柯文哲京華城案的審判長。（圖／記者劉松霖攝，2021.10.27）

▲馬英九出售華夏公司股權所批示的簽呈。（圖／台北地檢署提供）

▲時任國民黨秘書長吳敦義曾上簽呈，指出三中案交易「銀未入手、貨已失控」，並質疑回算機制「必受魔考」。（圖／台北地檢署提供）

▲時任中投總經理汪海清為出售三中所設計的財務操作架構，被稱為「天龍八步」，此為手稿。（圖／台北地檢署提供）

，台北地檢署2018年起訴馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前中投公司總經理汪海清、前中影董事長蔡正元、蔡正元妻子洪菱霙、蔡正元岳父洪信行共6人，一審只有蔡正元因侵占中影4.3億元遭業務侵占罪判刑3年半，其餘5人均無罪，檢方上訴，高等法院，刑度與一審相同，但二審認定的侵占金額降為2.3億元。馬英九一、二審無罪，依據《刑事妥速審判法》，檢方上訴必須是二審判決所適用之法令牴觸憲法、違背司法院解釋、違背判例，上訴難度較高。台北地檢署偵辦國民黨三中案，起訴後歷經1167天，台北地院在2021年10月27日一審判決，6名被告中唯獨蔡正元有罪，其他5人包括前總統馬英九在內都無罪，合議庭指出，雖然檢方將國民黨設計的「」這種金流複雜化機制，視為賤賣黨產的鐵證，不過，無法認定交易結果也賤賣。出售三中是馬英九2005年接掌國民黨後，短短四個月就拍板定案的重大決策，這在當時的時空背景下頗為困難，國民黨礙於，三中剩下一中；三中包裹出售破局，馬英九當年沒追究余建新，還幫忙找退路，為中廣與中影另找買家。，他透過太太羅玉珍出面，與當時的中影副董莊婉均，國民黨立委蔡正元，共三方組成經營團隊，分五期付款，頭兩期12億元，由莊婉均出資，付完前兩期，就可以取得中影經營權，後三期款項19億，由郭台強夫妻扛下。。更大的質疑是，中影賣31億，合理嗎？光是三大不動產：外雙溪中影文化城，八德路華夏大樓，西門町新世界大樓，在中投公司提出的鑑價報告裡，總價值高達73億，綠營質疑訂約違背常理、有不可告人的內幕。中廣名下也有多筆不動產，綠營立委估計價值90億，如果加上頻道出售應該破百億，但實際售價是57億，引發賤賣關注；就連？同一時間，國民黨營的光華投資卻有6億多資金去向不明，加上飲料大廠保力達也傳出願付12億買中視，國民黨遭批評為何讓出低價者接手？三中易主後歷經紛紛擾擾，2014年特偵組查無不法簽結，但黨產賤賣風波並未畫上句點，2016年民進黨重返執政後，北檢重啟偵辦並在2018年偵結起訴，如今北院、高院都判無罪，接下來將會決戰三審。