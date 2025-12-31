前總統馬英九遭控20年前擔任國民黨主席時賤賣中視、中影、中廣（三中案），涉嫌違反證券交易法，台北地檢署2018年起訴馬英九、前中投公司董事長張哲琛、前中投公司總經理汪海清、前中影董事長蔡正元、蔡正元妻子洪菱霙、蔡正元岳父洪信行共6人，一審只有蔡正元因侵占中影4.3億元遭業務侵占罪判刑3年半，其餘5人均無罪，檢方上訴，高等法院今天上午二審仍判馬英九等5人無罪，只有蔡正元有罪，刑度與一審相同，但二審認定的侵占金額降為2.3億元。
馬英九一、二審無罪，依據《刑事妥速審判法》，檢方上訴必須是二審判決所適用之法令牴觸憲法、違背司法院解釋、違背判例，上訴難度較高。高檢署表示，將研議提起上訴。
台北地檢署偵辦國民黨三中案，起訴後歷經1167天，台北地院在2021年10月27日一審判決，6名被告中唯獨蔡正元有罪，其他5人包括前總統馬英九在內都無罪，合議庭指出，馬英九從未當過中投公司董事或經理人，不屬於證交法特別背信或非常規交易的處罰對象；馬英九以國民黨主席身分協商買賣，的確受到當年黨政軍退出媒體調款的壓力，但會議錄音檔顯示，他要求不能違法，只做原則性指示。
雖然檢方將國民黨設計的「天龍八步」這種金流複雜化機制，視為賤賣黨產的鐵證，不過台北地院認為，中視、中廣、中影股權交易價格並未低估，無法認定交易結果也賤賣。
出售三中是馬英九2005年接掌國民黨後，短短四個月就拍板定案的重大決策，這在當時的時空背景下頗為困難，國民黨礙於2005年年底是黨政軍退出媒體的最後期限，加上當時另有財務壓力，黨工退休金加上北高市長選舉，需要填補的資金缺口高達12億元，因此有急售壓力，不過大企業忌憚民進黨執政，不敢隨意出手，三中名下眾多不動產，不只牽涉龐大開發利益，部分產權更得打官司，增加交易難度。
國民黨原本跟中時集團余建新約好，93億成交，扣除53億負債，可賺40億，但後來余建新反悔，實地查核財務狀況後，他只想買中視，三中剩下一中；三中包裹出售破局，馬英九當年沒追究余建新，還幫忙找退路，為中廣與中影另找買家。
中影以31.43億賣給郭台銘的弟弟郭台強，他透過太太羅玉珍出面，與當時的中影副董莊婉均，國民黨立委蔡正元，共三方組成經營團隊，分五期付款，頭兩期12億元，由莊婉均出資，付完前兩期，就可以取得中影經營權，後三期款項19億，由郭台強夫妻扛下。
中影交易合約有設計回算機制，不動產如果三年內出售，超出下限價格的溢價部分，按比例支付給中投公司，但郭台強入主後，發現資產價值遠遠高出合約底價，合約沒有規定非賣不可，所以沒有意願賣。
按照黨產會調查，原本蔡正元計畫透過出售中影不動產，以及增資、減資手法支付，但這等於用中影的錢買中影。更大的質疑是，中影賣31億，合理嗎？光是三大不動產：外雙溪中影文化城，八德路華夏大樓，西門町新世界大樓，在中投公司提出的鑑價報告裡，總價值高達73億，綠營質疑訂約違背常理、有不可告人的內幕。
中廣則由趙少康出10億元買下，訂金兩億元分為一億付現、一億支票，支票在三年後兌現，其餘八億，在交易五年後付清，趙少康比喻這像計程車司機開車還車貸，沒問題，但外界批評他，用中廣盈餘買中廣，做無本生意。
中廣名下也有多筆不動產，綠營立委估計價值90億，如果加上頻道出售應該破百億，但實際售價是57億，引發賤賣關注；趙少康顧慮中廣不少土地有官司，只願意花10億買頻道，還有47億的不動產，他只是代管，仍由國民黨營事業華夏公司掌控，華夏解散後，中廣相關資產由欣裕台接手，卻在2015年被查出資產大幅縮水49億，當時也有質疑國民黨從中暗槓的聲音。
就連余建新買中視也被質疑資金不單純，當初中時集團不堪虧損，剛收掉晚報大量裁員，哪來8.9億買電視台？同一時間，國民黨營的光華投資卻有6億多資金去向不明，加上飲料大廠保力達也傳出願付12億買中視，國民黨遭批評為何讓出低價者接手？
三中易主後歷經紛紛擾擾，2014年特偵組查無不法簽結，但黨產賤賣風波並未畫上句點，2016年民進黨重返執政後，北檢重啟偵辦並在2018年偵結起訴，如今北院、高院都判無罪，接下來將會決戰三審。
三中易主後歷經紛紛擾擾，2014年特偵組查無不法簽結，但黨產賤賣風波並未畫上句點，2016年民進黨重返執政後，北檢重啟偵辦並在2018年偵結起訴，如今北院、高院都判無罪，接下來將會決戰三審。