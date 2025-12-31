我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平過去主持《來電50》獲得超高收視率。（圖／公視提供）

▲曹西平生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

資深藝人曹西平日前驟逝，他過去主持《來電50》獲得超高收視率，《來電50》被譽為台灣經典戀愛綜藝之一，曾邀請許多年輕上節目追愛，就連吳宗憲都曾經登上節目，甚至還在螢幕前向心儀的女性告白，可惜最後被拒絕無緣發展下一步。《來電50》是中視在1989年推出的交友節目，節目以戶外錄影與互動遊戲為主軸，拉近陌生人之間的距離，讓觀眾在笑聲與懸念中，見證戀愛火花是否能誕生。節目中不只年輕人的戀情吸睛，曹西平幽默的主持方式也讓人印象深刻，他和包偉銘等人的搭配呈現了熱鬧的交友氣氛，使節目擁有高人氣。節目中有許多現在演藝圈熟面孔參與錄製，就連吳宗憲也曾經登上節目，並在鏡頭前向心儀的女孩告白，可惜遭到拒絕無緣後續發展。其他像是女演員梁又南、歌手伍佰、林志穎等人都曾上過節目，又被譽為是台灣版《單身即地獄》。資深藝人曹西平於29日深夜被發現在新北市三重住處離世，享壽66歲。消息一出震驚演藝圈與各界，警方指出，他是由同住的乾兒子Jeremy發現倒臥屋內，救護人員抵達時，曹西平已無呼吸心跳，且出現明顯屍斑，研判離世已多時，詳細死因仍待進一步相驗與調查釐清。乾兒子Jeremy透露，曹西平生前患有高血壓等慢性疾病，對此，台大醫院醫師也提醒，大眾切勿輕忽心血管疾病的風險，這類疾病常被稱為「沉默的殺手」，男星高以翔、黃鴻升也是因相關問題猝逝，令許多粉絲感到相當惋惜。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套