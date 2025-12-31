我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部食藥署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，一共抽檢803件產品，不合格產品共45件，其中包含全聯、築間、涮乃葉、好市多、City Super、momo等知名店家品牌。食藥署提醒，選購蔬菜水果時，可選擇當季蔬果，並且選擇具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家。食藥署今（31）日公布「114年9-10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，高風險精準抽樣方式抽樣284件農產品中253件符合規定，其餘市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定。小葉菜類中不合格的包含築間的油菜中阿巴汀超標；涮乃葉則是油菜的達特南超標。根莖菜類則有全聯的蘿蔔賽速安超標；果菜類有好市多被檢出不得使用在茄子的賽座滅。小漿果類則有統一數網、富邦媒體、City Super都出現蓮霧驗出不得檢出的克美素。中區50嵐穎冠則是有金桔出現不符使用規定的達滅芬跟不得檢出的賽滅淨。食藥署表示，不符規定的農產品24件移請農政單位處辦，11件依照食安法裁處30萬元，10件由地方衛生局處辦中。同時建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。