跨年夜的今（31）晚想點外送務必要提早！foodpanda發言人郭昕宜表示，根據以往經驗，預估跨年期間的訂單量會比前一週至少成長20%至30%，且因為訂單暴增，民眾等餐的時間至少需要1小時，加上今天北部是濕冷的天氣預料「會等更久」，建議民眾提早1~2小時點餐，或是直接外帶自取。
由於今年跨年夜12月31日適逢週三，在沒有連續假期的情況下，上班族下班後會選擇在家點外送，再加上今天北部天氣濕冷，預計外送需求大增，若外送員也選擇去跨年休假，在接單人力減少、訂單量卻暴增的情況下，民眾的等待時間勢必會拉長。郭昕宜提醒，根據往年經驗跨年夜點外送至少需要等1小時，再加上今天下雨民眾的等待時間勢必會拉長。想要吃到熱呼呼的美食，郭昕宜表示，不想要訂單在空中飄，建議下列三種方式，可以提高外送員接單意願。
第一招：預先支付小費
這招被公認最能提升外送員的接單意願。業者與平台觀察發現，外送員在接單時若能看到消費者預先支付小費，會大幅降低棄單機率。外送員臉書社團有騎士直言「遠單有小費加持，大家也願意接單」、「客戶怕餐點延遲自然會先付小費」，甚至有外送員表示有小費的話「7樓都能爬上去」。
第二招：選擇較近的餐廳
雖然長距離訂單的報酬較高，但在跨年這種訂單高峰期，外送員若接了遠單，反而可能錯失附近更多快速完成的訂單，導致收益下降。因此，對於外送員來說，接「近單」的時間成本與效益更佳，建議消費者優先選擇住家附近的店家，能提高配對成功的機率。
第三招：避開尖峰時段提早下單
foodpanda分析，跨年夜以下班後至隔日凌晨為熱門時段，其中「炸物」的尖峰點餐時間落在23:00至00:30。建議民眾最好提早1至2小時下單，避開大量訂單湧入的時段，以免送餐延遲。
「外帶自取」也要提早訂
如果擔心外送員忙不過來，選擇「外帶自取」也是好方法。不過要注意的是，跨年夜的宵夜場如炸物、燒烤等美食訂單量極大，即便親自取餐，也建議民眾要提早1小時下單，才不會讓餓肚子影響了跨年興致。
資料來源：foodpanda
