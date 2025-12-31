2026台灣燈會在嘉義！將從2026年3月3日（農曆正月15日元宵節）至3月15日，以「光遊嘉義‧超級有型」為主軸。此次更推出限量瑪利歐「？磚塊」造型小提燈，被網友譽為「史上最想收藏的燈會提燈」。《NOWNEWS》整理瑪利歐小提燈怎麼拿、如何集章以及要去哪裡領等3大兌換通路攻略一次看。
2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，主展區及地方展區將規劃1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，展出超過600件以上作品。日期將從2026年3月3日～2026年3月15日。
嘉義縣文化觀光局表示，此次2026台灣燈會最大亮點是與國際電玩巨擘任天堂（Nintendo）合作，推出「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐‧星燦嘉年華」特色燈區，並推出限量瑪利歐「？磚塊」造型小提燈，目前已有極高詢問度。官方已經公布多個兌換方式，本文一次整理。
📍方法一、參加指定旅行社團體行程：
活動日期：即日起～2026年3月14日
辦法：參加指定旅行社行程，包含雄獅旅遊、可樂旅遊等，由旅行社業者發放，每人限定1份，數量限量，兌完為止。
📍方法二、入住嘉義縣指定合法旅宿：
活動日期：2026年1月1日～2026年3月15日
兌換日期：2026年3月3日～2026年3月15日
提燈數量：每日限量1800份，換完為止，每房每晚可兌換一份，得連續住宿，且每個 LINE 帳號限兌換 1 次
領取步驟：
一、加入「漫遊嘉義LINE@」官方帳號
二、入住指定旅宿並索取「住宿證明正本」（發票、收據或蓋章之訂單影本）
三、住宿當日起至退房的隔日（含），可憑住宿證明至台灣燈會兌換
📍方法三、 加入「慢遊嘉義」官方LINE集章可兌換
集章日期：2026年1月1日～2026年3月15日
兌換期間：2026年3月3日～2026年3月15日
提燈數量：每日限量1800份，每個LINE帳號限兌換一個，換完為止
兑換步驟：
一、先加入「漫遊嘉義LINE@」官方帳號
二、入住嘉義縣指定旅宿
三、至指定100大經典景點集滿5處章
四、於指定時間透過LINE預約「兌換時段」
五、依預約時段至燈會現場領取。
預約說明：領取條件後，遊客需透過LINE預約領取時段。
預約登記時段：
第一梯次：2月11日9:00~2月16日23:59（開放3月3-8日期間之兌換時段）
第二梯次：2月25日9:00~3月2日23:59（開放3月9-15日 期間之兌換時段）
資訊來源：嘉義縣政府官網、嘉義縣文化觀光局
