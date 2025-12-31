2025 年進入尾聲，根據中信房屋與住商機構最新統計，12月房市交易表現優於上月，呈現「穩中帶溫」的態勢。隨著傳統購屋旺季來臨，加上屋主心態鬆動、議價空間擴大，觀望已久的自住族群紛紛歸隊，帶動全台成交量月增幅最高達一成。然而，專家也特別示警，儘管買氣回升，但 2026房市仍須嚴防「貸款排隊」與「利率攀高」這兩大魔王的威脅。
📍重點摘要
• 買氣回升： 全台 成交量 較 11 月增加 4.7% 至 10.5%，中南部區域表現尤為亮眼。
• 自住主力： 剛性需求買盤歸隊，年底屋主讓利意願提高，議價空間成為成交關鍵。
• 展望2026： 專家示警「貸款排隊」與「利率攀高」將成 2026房市 持續發展的兩大硬傷。
屋主讓利帶動交易 南台灣買氣率先復甦
中信房屋內部成交件數顯示，12月房市全台交易量月增約 10.5%，相較去年同期也微增 2%。其中，台中市以 14.1% 的月增率奪冠。中信房屋總經理張世宗指出，第四季成交量已連三月攀升，主因在於傳統旺季帶動自住與換屋族出手，尤其屋主心態轉向務實，議價空間略微鬆動，成為推動交易的核心推手。
針對中南部市場表現，張世宗進一步分析，受惠於軌道經濟與產業題材持續推進，搭配屋主價格態度軟化，自住客群正逐步回流。儘管全年受信用管制與房貸限額影響，總成交件數預估縮水三成，但整體市場信心已隨股市獲利與議價彈性而回補。
自用客戶歸隊 預售市場率先讓利加溫
住商機構統計則發現，全台 12月房市 交易量月增 4.7%，雖然年減 12.5%，但買方歸隊跡象明顯。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，股市表現轉強與降價共識形成，是買氣穩步向前的動能。目前交易正回歸蛋黃區，各區除台南呈現年增外，其餘仍受買方「預期價格修正」心態影響，呈現緩慢盤整。
專家示警：2026房市須防兩大魔王
展望未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，預售市場已率先讓利，買氣加溫，但成屋市場仍面臨考驗。他特別示警，儘管股市轉佳且資金寬鬆趨勢不變，但「貸款排隊」與「利率攀高」這兩大魔王將是未來買氣能否延續的變數。
賴志昶預估，2026房市應以「穩中求進」為基調。這波由剛性需求支撐的交易動能有望貫穿至農曆年前，對於想進場的自住客而言，年底至明年初將是觀察議價空間與挑選標的的關鍵期。
資料來源：中信房屋、住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
• 買氣回升： 全台 成交量 較 11 月增加 4.7% 至 10.5%，中南部區域表現尤為亮眼。
• 自住主力： 剛性需求買盤歸隊，年底屋主讓利意願提高，議價空間成為成交關鍵。
• 展望2026： 專家示警「貸款排隊」與「利率攀高」將成 2026房市 持續發展的兩大硬傷。
中信房屋內部成交件數顯示，12月房市全台交易量月增約 10.5%，相較去年同期也微增 2%。其中，台中市以 14.1% 的月增率奪冠。中信房屋總經理張世宗指出，第四季成交量已連三月攀升，主因在於傳統旺季帶動自住與換屋族出手，尤其屋主心態轉向務實，議價空間略微鬆動，成為推動交易的核心推手。
針對中南部市場表現，張世宗進一步分析，受惠於軌道經濟與產業題材持續推進，搭配屋主價格態度軟化，自住客群正逐步回流。儘管全年受信用管制與房貸限額影響，總成交件數預估縮水三成，但整體市場信心已隨股市獲利與議價彈性而回補。
住商機構統計則發現，全台 12月房市 交易量月增 4.7%，雖然年減 12.5%，但買方歸隊跡象明顯。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，股市表現轉強與降價共識形成，是買氣穩步向前的動能。目前交易正回歸蛋黃區，各區除台南呈現年增外，其餘仍受買方「預期價格修正」心態影響，呈現緩慢盤整。
專家示警：2026房市須防兩大魔王
展望未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，預售市場已率先讓利，買氣加溫，但成屋市場仍面臨考驗。他特別示警，儘管股市轉佳且資金寬鬆趨勢不變，但「貸款排隊」與「利率攀高」這兩大魔王將是未來買氣能否延續的變數。
賴志昶預估，2026房市應以「穩中求進」為基調。這波由剛性需求支撐的交易動能有望貫穿至農曆年前，對於想進場的自住客而言，年底至明年初將是觀察議價空間與挑選標的的關鍵期。
資料來源：中信房屋、住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。