蘋果AirPods Pro 2用久了，網罩容易積滿耳垢與髒污，蘋果官方支援頻道Apple Support公開清潔教學影片，針對 AirPods Pro 2、AirPods Pro 3提供官方認證的清潔法。這次官方推薦的清潔神器不是酒精，而是含有特定成分的卸妝水，像是貝膚黛瑪銷量第一的卸妝水還有露得清的卸妝水就被直接點名為可以用來清潔耳機，完整清潔步驟一次看。

▲AirPods Pro 2清潔方式。（圖／翻攝Apple Support）
在開始清潔之前，蘋果強調必須準備正確的工具，以免傷及精密網罩，需要準備工具如下：

1.包含 PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯（PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides）的卸妝水，例如貝膚黛瑪或露得清卸妝水皆可。

2.蒸餾水

3.軟毛兒童牙刷

4.兩個小杯子

5.紙巾

清潔四步驟

步驟一：拆下耳塞清洗

首先用力將耳塞從AirPod上取下，這樣才能清潔到底下的網罩。拆下的耳塞可以直接用自來水沖洗，要留意開口朝下。蘋果提醒千萬不要使用肥皂或家用清潔劑，洗淨後需用布擦乾。

步驟二：卸妝水刷洗

將牙刷浸入倒有卸妝水的杯中直到濕透。手持AirPod讓網罩面朝上，用牙刷以畫圈方式刷洗約15秒。接著將耳機翻面，在擦手紙上輕壓吸乾水分，確保擦手紙有接觸到網罩，針對每一個網罩，刷洗＋吸乾的動作需要重複 3 次。

步驟三：蒸餾水沖洗

卸妝水清潔完畢後，先將牙刷在蒸餾水中攪動洗淨。接著沾取蒸餾水，同樣對網罩畫圈刷洗 15 秒，並用擦手紙吸乾，以此洗去殘留的卸妝水成分。需針對 AirPods Pro 上所有的網罩重複此步驟，AirPods Pro 2 為頂部與側面；AirPods Pro 3 則包含頂部、側面與底部。

步驟四：耐心風乾 2 小時

清潔完成後，必須讓耳機自然風乾至少 2 小時。蘋果官方提醒，在完全風乾之前，請勿裝回耳塞、放入充電盒或使用耳機。

▲AirPods Pro 2清潔方式。（圖／翻攝Apple Support）
▲AirPods Pro 2刷洗＋吸乾的動作需要重複 3 次。（圖／翻攝Apple Support）
AirPods Pro 3 獨家浸泡法

若是清潔 AirPods Pro 3，可用手指封住耳塞孔，將耳機浸入水中 10 秒並輕輕搖晃以沖走殘留污垢，隨後再用布吸乾水分。

蘋果官方三NG清潔法

最後，蘋果也列出了清潔禁忌，以避免損壞裝置：

1.不使用肥皂與家用清潔劑：包含洗髮精、乳液、溶劑等都可能造成損壞。

2.不使用研磨性材質：請勿使用尖銳物品或粗糙材質清潔機身與充電盒。

3.充電埠不進水：清潔充電盒時可用異丙醇酒精沾濕擦拭布，但切勿讓任何液體進入充電埠。

資料來源：Apple Support

▲AirPods Pro 2清潔方式。（圖／翻攝Apple Support）
▲蘋果點出AirPods Pro 2需要清潔的區域。（圖／翻攝Apple Support）

