今年跨年夜受冷氣團影響，天氣濕冷、低溫明顯，不少民眾外出跨年、熬夜聚會，甚至飲酒助興。天主教耕莘醫院心臟內科黃致翰主任特別提醒，寒冷環境本就容易造成血管收縮、血壓上升，若再加上熬夜與飲酒，恐增加心臟病及腦中風等心血管急症發生風險。黃致翰主任指出，酒精會讓人產生「不冷的錯覺」，實際上卻會使血管擴張、體溫快速流失，酒醉後若長時間處於濕冷環境、衣物潮濕或坐臥地面，極易造成失溫，進而引發血壓劇烈波動、心律不整，對心血管疾病患者尤其危險。心臟病、心律不整、曾中風患者，以及高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病族群，跨年夜應避免過量飲酒與過度熬夜；中高齡者及有心血管疾病家族史者，也屬高風險族群，更應提高警覺。針對跨年夜的健康防護，黃致翰主任強調，飲酒後務必注意保暖與安全，外出應穿著防風防雨衣物，避免酒後久坐戶外或直接躺臥地面；返家後應立即更換乾燥衣物、補充溫水並保持室內溫暖。慢性病患者需規律服藥並監測血壓，若出現胸悶、胸痛、心悸、頭暈、呼吸困難或冒冷汗等症狀，應立即就醫。