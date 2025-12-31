我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑情人節在微博發文的時間，疑似藏著愛情密碼。（圖／翻攝自秋色鋪滿湖光微博）

▲林俊傑白富美女友七七曾經披上婚紗拍寫真，露出鎖骨、雪白嫩肌。（圖／Annalisa七七小紅書）

44歲新加坡歌王林俊傑（JJ）29日深夜在粉專發文，認愛緋聞女友、小20歲大陸網美七七（Annalisa），林俊傑不僅已經帶七七見過父母，女方還以女主人之姿參加林媽媽的70歲壽宴，顯見小倆口感情相當穩定，被猜測可望結為連理，不過被經紀公司否認。林俊傑今年情人節的貼文被發現藏有愛情密碼，他選在16點16分發布，被粉絲解讀為1+6、1+6=77，疑似隔空對女友傳情。今年2月14日為西洋情人節，林俊傑分別在IG、微博發文寫下：「Happy Valentine’s Day to all!祝大家情人節快樂！」其中微博顯示的發布時間為下午16點16分，粉絲發現數字分別拆解後再相加為1+6、1+6=77，恰好與女友「七七」同名，看似刻意對另一半示愛，相當甜蜜，粉絲大呼：「這是什麼細節糖啊！」七七過去在小紅書上傳一組婚紗寫真，曝光的照片中，她戴新娘頭紗，穿公主蓬袖禮服，露出鎖骨線條，配文寫下：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧！」如今七七公開另一半為天王林俊傑，網友也反過來催婚，「快點結婚生個小孩出來羨慕大家吧！」針對外界好奇林俊傑是否會把七七娶進門、有無結婚打算，經紀公司向《NOWNEWS今日新聞》表示：「他(林俊傑）現在過得很開心，也謝謝大家的關心，目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」七七確定成為天王的女人後，背景也被起底，據傳，她是2001年出生，今年滿24歲，曾經自稱是華裔美籍，但實際為廣東人，畢業於美國帕森設計學院，主修藝術設計，父親為廣東某上市公司的高層，母親去世後，七七繼承巨額遺產，身家與林俊傑不相上下。此外，還傳出七七的父母在世界各地擁有多套房產，如東京表參道、紐約上東區、西雅圖等地都有置產，林俊傑赴日本、美國工作時都是住在女友的豪宅，而林俊傑也十分貼心，到世界各地巡演都安排七七坐在第一排VIP席位，雙向奔赴的愛情令人稱羨。