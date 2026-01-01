2026全家春節福袋第一波在去年聖誕節開賣，其中hahababy聯名款廣受好評，可愛又實用特點吸引全台瘋搶。但近日就有民眾表示，發現全家FamiCollection品牌福袋「水洗牛皮福袋」再度強勢回歸，過去它憑藉超有質感外型加上實用性，在2024年造成轟動、開賣即完售，被外界稱作「不買會後悔」、「有錢買不到」。如今終於再開賣，今年還附贈迷你全家磁吸招牌小燈箱、富士山手帕等，內容物更強更豐富。
全家福袋沒買hahababy！台灣人變心改搶這包：質感太強、水準高
有網友於上月31日在Threads發文，表示一早連跑了2間全家門市，就為了搶購全家品牌福袋「水洗牛皮袋福袋」，最終成功入手3袋；也有人提到，馬年眾多福袋中，全家日本聯名福袋質感特別突出，內容物也十分獨特，不僅有富士山手帕、燈箱等限定好哩，只可能優惠券只可在日本全家使用。
水洗牛皮袋福袋回歸開賣，再度引起台灣人瘋搶，不少網友拿到後皆大讚「完全是為了它的顏值買的」、「水洗牛皮紙袋材質還不錯，重點是富士山手巾」、「提袋質感真的比想像好」、「發現這個福袋已開賣，看到地圖上面有顯示數量，立馬衝去全家，好險有買到」。
全家「水洗牛皮福袋」回歸！漲價變599元送燈箱、優惠券限制多
據了解，全家FamiCollection品牌福袋在2024年席捲社群平台，人氣夯到開賣即完售，其中「水洗牛皮福袋」因質感外型備受關注，且實用性質高，提袋容量大且還有內袋，不論平日採購、假日出遊皆能使用。全家水洗牛皮提袋在2026全家馬年福袋中再度回歸，不過一包價格漲至新台幣599元，比起去年多了100元，但在內容物上卻有大升級。
實際查詢內容物部分，今年最大亮點在於迷你全家磁吸招牌小燈箱，隨袋將附贈1個，共有「現代招牌」與「星星月亮復古」2款隨機挑選，還有福袋限定款中筒線襪、富士山圖樣日系手帕等限定好禮，另外甚至還附贈16張日本全家優惠券、日本全家東鳩超薄洋芋圈1包和馬年抽獎券。
但要提醒民眾，本次福袋優惠券部分只能日本地區全家使用，且有使用期限規定。根據網友回報，優惠券主要分2026年1月1日至3月1日，以及2026年4月1日至6月30日兩大時段，倘若近期沒有要前往日本旅遊，可能感受上會覺得不太划算。
全家「水洗牛皮福袋」怎麼查？線上查詢方法一次看
根據全家表示，本次全家FamiCollection品牌福袋同樣採限量發售，其中FamiCollection福袋共2款限量3.2萬個、品牌福袋共11款限量12萬個，數量有限，依各店舖實際庫存為主，售完為止，民眾要搶要快！
倘若害怕前往門市早已被掃購光光，建議可以使用全家APP「地圖趣」功能，點選「福袋查詢」，點擊「品牌福袋」一覽，查看剩餘福袋是否有「春節日系品牌福袋」，有民眾實測結帳完約5分鐘，系統就會立即更新數量，但也有店家說明「有時APP可能不準，福袋有可能還在運送路上」。
超商福袋大戰開打！7-11集結10大IP、全家抽豪車、萊爾富CP值高
各大超商皆宣布2026年馬年福袋組合，萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎。
全家總計多達41款福袋，第一波福袋已在聖誕節開賣，主打「開袋秒回本、福運抽獎券、股票禮品卡、隨機加碼好禮」4好禮，其中與蔡阿嘎、二伯合作聯名「hahababy聯名款」更是成為搶購首選，光靠俏皮可愛的外袋就贏一大半，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮，民眾這次千萬不要錯過。
7-11福袋部分在30日終於公布，將於2026年1月7日正式開賣，總計多達130款福袋、歡樂包集結10大熱門IP，包括短尾矮袋鼠、奇奇蒂蒂、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢等，價格自499元至1999元不等，還能加碼抽3台特斯拉百萬豪車、精品包、2026國際棒球賽事東京賽事門票等。
📍萊爾富馬年福袋獎項一次看
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
📍全家馬年福袋獎項一次看
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠
📍7-11馬年福袋獎項一次看
৹ 福袋頭獎：Tesla MODEL Y （3名）
৹ 福袋貳獎：甜蜜約定5兩黃金（2名）
৹ 福袋參獎：精品KELLY包（1名）
৹ 福袋特別獎：2026國際棒球賽事東京賽事門票，1人中獎2人同行（4名）
৹ 驚喜包獎項：哆啦A夢黃金墜飾（10名）、蠟筆小新款抽獎獎項、2萬點OPENPOINT點數（10名）
全家、萊爾富、7-11
