披回「7號」球衣找回初心 李啟億給予無限開火權

融入年輕團隊順利 目標助裕隆拚四連霸

目睹林書豪球衣退休 感嘆幸運能與傳奇同場

上季效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王的後衛陳俊男，今年休賽季決定轉戰超級籃球聯賽（SBL）傳統強權裕隆。從鎂光燈聚焦的職籃舞台轉往SBL，陳俊男坦言自己「沒有面子問題」，只想找回純粹打球的感覺，並在執行教練李啟億的鼓勵下放開手腳，目標直指助隊達成隊史首次四連霸。談及這次轉隊，陳俊男透露曾與林愷諺、呂政儒等有裕隆背景的前輩聊過，認為這是一個重新證明自己的最佳契機。面對外界好奇他如何看待從職籃回到SBL的環境轉變，陳俊男展現出超齡的成熟心態。「其實很多人問我會不會覺得去SBL怎麼樣，但我覺得就是面子放不放得下而已，」陳俊男直言，「在職籃沒有打出成績是事實，所以我想要回到比較純粹打球的感覺。這裡關注度、鎂光燈雖然沒那麼多，但能好好在球場上打球，這對我來說更重要。」來到裕隆後，陳俊男也將原本在國王的3號改回高中時期的「7號」。他表示，換回號碼沒有太複雜的原因，就是想找回當年那種單純打球、充滿衝勁的感覺。除了心態的調整，執行教練李啟億的信任也讓他倍感溫暖。陳俊男透露：「啟億哥給我很大的發揮空間，他跟我說以前我可能太在乎別人的眼光，導致有些事情不敢做。來這裡後，他要我無論先發還是替補都不用想太多，想做什麼就盡量去做。」對於目前與團隊的磨合，陳俊男表示裕隆雖然是有著悠久歷史的傳統球隊，但目前的成員相當年輕，與昔日對手如王士軒、陳恩、高承恩等人融入得非常順利。儘管個人數據被看好，但他強調現階段並沒有個人目標，「裕隆是一支拿過三連霸的優質球隊，我的目標很明確，就是幫助球隊挑戰四連霸，這是隊史從未達成過的成就。」日前陳俊男也特別前往新莊體育館參與前隊友林書豪的球衣退休儀式。看到台灣籃壇史上最盛大的球衣退休典禮，他深受感動，「很替豪哥開心，能在沒有太大傷痛的情況下有一個完美的結尾。接下來傑哥（林志傑）也要退休了，覺得時間過很快。能與這些傳奇同隊或當對手過，是非常不可思議且幸運的事。」經歷了職籃的洗禮後，陳俊男選擇在裕隆重新出發，這份「歸零」的決心，也讓球迷更加期待他在新賽季SBL賽場上的表現。