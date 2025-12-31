我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍機步333旅官兵在低光源環境下迅速完成戰術部署與行動演練。（圖／第四作戰區提供）

因應中共實施圍台操演，第四作戰區秉持隨時備戰精神，持續強化部隊應處能力，展現守護國家安全的堅定決心。陸軍機步333旅於30日實施夜間臨戰訓練，官兵在低光源環境下迅速完成戰術部署與行動演練，透過實戰化操演，驗證部隊不分晝夜的即時應變與作戰能力。訓練過程中，各單位依令完成機動、警戒及防護等課目，確保在突發狀況下能即刻投入任務，展現平時扎實訓練成果，強化整體防衛韌性。同時，心戰特遣隊配合第四作戰區作戰需求，執行心戰作業車開設與心戰成品產製，透過即時蒐整資訊、快速製作與精準傳遞，展現心理作戰專業能量與聯合作戰支援效能，有效強化戰略溝通，協助作戰任務順利推進。第四作戰區表示，面對區域情勢變化，將持續落實實兵、實地、實裝訓練，確保部隊隨時保持高度戰備狀態，堅定守護國家安全與人民生命財產。