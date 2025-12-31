我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遠百桃園KANEBO 2026迎新春限定組，建議售價2,685元、特價1,890元。（圖／遠百提供）

▲遠百桃園SWAROVSKI Matrix Tennis手鍊，建議售價11,000元。（圖／遠百提供）

送走2025，滿懷欣喜迎接2026的到來，1月1日元旦起一連22天，遠東百貨推出生日慶，當季服飾流行服飾5折起，趁機逛街購物、聚餐看電影，來遠東百貨買旺一整年！新年開始，買個國際精品犒賞自己辛勞、同時期許新的一年持續保持活力，1月1日(四)~1月22日(四)當日單筆滿額有贈送喔！遠百信義A13滿1萬元送1,000元，板橋大遠百、遠百竹北滿1萬元送800元(當日單筆滿5萬元再加送1,000元)，台中大遠百滿1萬元送500元。全台遠東百貨生日慶期間，百貨服飾當日累計、保健器材當日單筆滿5,000元送500元，全館高消費加碼禮，當日累計每滿30,000元加送600元。大家電當日單筆滿1萬元送1,000元、高消費加碼禮當日累計滿50,000元加送500元，板橋中山獨家再加碼，家用家電指定部門當日單櫃滿66,000元再加送700元。都是贈送百貨服飾十足抵用券，買越多送越多真的是下手感心又歡喜。板橋大遠百遠百APP金級會員於百貨服飾、名品當日單筆消費滿3,000元(含)以上發票或超市餐飲當日單筆消費滿1,000元(含)以上發票，即贈抽獎序號乙組，買越多越有機會把Switch帶回家！凡與遠百竹北1月14日同日生日顧客即贈100元抵用券乙張、加碼扣HAPPY GO 100點兌換100元紅利券。高雄大遠百APP金級會員一月壽星特別加碼，自1月1日至1月31日止，憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件，即可至9樓客服中心兌換300元電子抵用券，高雄大遠百祝一月份壽星生日快樂。持指定銀行信用卡加碼超值回饋，普發現金加碼，12大銀行聯手出擊生日慶首11日(1月1日~ 1月11日)全館單筆刷滿10,000元且分6期者送500元。全檔期銀行好康不斷，持11大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外) 單筆分期刷滿6,000元送100元、10大指定銀行刷數位3C(含APPLE)單筆1萬元分6期送500元。蘋安好禮送給你1月1日起APP金級會員加全館當日單筆消費滿1,000元以上之同卡號發票，即贈「日本弘前陽光富士蘋果#32」乙顆。元旦假期活力滿滿迎接嶄新的一年，元旦就是要來遠百感受專屬假期的滿滿活力，全台遠百動態活動盡出，絕對適合闔家大小來感受熱鬧。遠百桃園以實際行動回饋社會關懷與永續理念，1月1日起推出「舊愛衣起點點心意」二手舊衣募集，遠百APP會員將符合回收標準的舊衣物投入募集行列，成功捐贈即可兌換HAPPY GO點數10點。歲末暖心年菜募集同步開跑，即日起至2月1日在B1樓異國食品專櫃認購500元(含)以上年菜禮品，即可獲贈HAPPY GO點數100點。「維修聊天室電器修惜站」12月31日開放預約登記小家電維修，1月18日安排現場免費維修服務，鼓勵民眾延續物品使用壽命，以行動實踐永續生活精神。遠百竹北元旦當日邀請剛獲得新加坡第11屆萊佛士國際青少年藝術節音樂大賽榮譽金獎的興隆國小弦樂團，以孩子們澄澈的弦音為新年傳遞溫暖並獻上滿滿祝福。新竹大遠百1月1日元旦當天邀請忠信學校「山前女子槍隊」帶來氣勢磅礡的精彩演出，以整齊的步伐、精準俐落的操槍動作，為新年揭開熱鬧序幕。推廣生活美學並支持在地學習能量，1月3日前攜手科學城社區大學花藝班舉辦「冬季童話」黃子娟師生展，集結學員創作成果，透過花藝設計傳遞自然之美與生活溫度，邀請民眾一同走進花與藝術交織的美好時光。遠百嘉義1月3日(六)上午舉行「小小和風體驗日」，讓小朋友穿上日式和服、學習微笑迎賓禮儀、趣味遊戲及創意彩繪關卡，認識日本文化之餘，完成可愛的DIY作品帶回家。台南大遠百火車換美食券啦真好康，1月1日至2月28日出示火車票、高鐵票或任何交通憑證即送100元餐飲券，每人每日每次限送1張，限量2,000張。餐飲券1月1日至3月1日餐飲專櫃每滿500元抵用1張。高雄大遠百1月3日下午兩點於一樓廣場攜手高雄市動物保護處、高雄市流浪動物保育協會、社團法人台灣鳥類救援協會共同舉辦「雄愛毛孩公益認養會」，現場提供30組免費犬貓晶片植入及30組狂犬病疫苗施打，以領養代替購買。現場同步推出「小小獸醫師體驗營」，透過寓教於樂的親子互動，推廣動物保護與生命教育，展現企業關懷社會、回饋城市的溫暖力量。