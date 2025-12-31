我是廣告 請繼續往下閱讀

在自然美學與醫美產業發展備受關注之際，NeoFilera 妮芙蕾宣布與法國醫美品牌 Fillmed 展開策略結盟，成為 NeoFilera 全球代理。此項合作象徵台灣醫美品牌在國際舞台上的能見度提升，也代表品牌正式啟動全球市場布局，拓展國際合作版圖。作為全球布局的重要起點，NeoFilera 於12月28日在台北寒舍艾美酒店舉辦以「新填充時代」為主題的台灣整形外科、皮膚科醫師交流晚宴。活動由 NeoFilera 妮芙蕾主辦，邀請來自美國加州、曾於 Netflix 節目《璀璨帝國（Bling Empire）》中亮相的整形外科醫師 Dr. Tijo Tsay（TJ Tsay, M.D.）來台，與多位台灣臨床醫師進行國際趨勢與臨床經驗的交流分享。Dr. Tsay 為美國 Ageless M.D. 醫療中心創辦人與醫療總監，長期投入於自然美學理念、醫美技術發展與臨床教育推廣。他於交流中分享美國市場對醫美設計思維的演進，以及醫師在療程規劃、結構理解與美學判斷上的專業觀點，為台灣醫界提供不同國際視角。NeoFilera 妮芙蕾表示，品牌自創立以來，即以產品研發、製程技術與臨床教育為核心，致力於推動可被信任的自然醫美價值。日前亦宣布邀請金馬影后陳意涵擔任品牌代言人，持續深化品牌形象與市場溝通。此次與 Fillmed 的合作，象徵品牌邁入國際化發展的重要里程碑。本次交流晚宴亦回歸臨床與學術核心，Dr. Tsay 與台灣多位醫師針對醫美療程整合思維、非侵入式醫療發展趨勢，以及臉部結構與美學設計等議題進行專業交流，促進跨國經驗分享與臨床視野拓展。主辦單位特別感謝參與本次交流活動的台灣醫師（依筆劃排序）：Dr. Tsay、王正坤、邱盈峻、吳詩韻、張引碩、梁仲斌、許庭嘉、曾裕凱、郭家嗚、陳映瑜、陳昱璁、陳錫根、許至偉、楊庭驊、研發長劉家昌、蔡祐庭、謝佳憲、顏百駿，共同參與本次專業交流。