台北101內知名餐廳又新增兩家，豊漁餐飲集團旗下兩品牌 「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」宣布，即日起進駐台北101的B1美食街，牛喜壽喜燒主打每人598元起，能吃到和牛搭配壽喜燒或水炊鍋；「長浜魚屋」則是每人最低起400元內就能吃日本產地海鮮丼。兩家都推開幕優惠，消費任一套餐即可以198元加購「A5黑毛和牛特盛（100克）」或是「黑鮪魚盛合」。
全台已有6家分店的個人鍋品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋」，主打關西風壽喜燒與博多水炊鍋，每人598元起，以板前22席座位呈現，吃得到自家進口的黑毛和牛原塊肉現點現切。壽喜燒以和牛牛油熱鍋，加入洋蔥泥與日本上白糖拌炒，淋上特製醬汁後輕涮日本A5和牛，搭配大成「上品語」生食級雞蛋或其所製作的松露蛋液泡泡。
至於「牛喜壽喜燒水炊鍋」的水炊鍋，則源自博多百年鍋物文化，講究的湯頭可搭配充滿口感與紫蘇香氣的「手工雞肉丸」或是101店限定新品「和牛餃」，佐酸橘醬油與柚子胡椒，層次細膩、暖胃又溫潤。最後還可加點蛋與蔥花做成雜炊收尾。
長浜魚屋101店 主打700元有找吃超奢華海鮮丼
至於「長浜魚屋」的台北101店，則有16席板前座位，呈現日本福岡傳統屋台樣貌。標榜每週兩次自日本漁港空運直送新鮮海產，招牌「黑鮪魚丼」一次集結愛媛縣黑鮪魚大腹、中腹、赤身與鮪魚泥，多重部位交織出豐富口感層次。
被網友們大推的「隱藏版豪華海鮮丼」，豪邁地匯集多達十多種當季旬味海鮮，包含鮑魚、干貝、黑鮪魚等高檔食材，700元有找即可品嚐，是美食街中難得一見的高CP值日式海鮮丼首選。歡慶101店盛大開幕，品牌也特別推出期間限定「DX月見四喜丼」，集結海膽、黑鮪魚、鮭魚與鮭魚卵四大人氣食材。
▪️店家資訊：
牛喜壽喜燒水炊鍋 台北101店
地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101購物中心B1美食街）
營業時間：11:30～20:30
座位：22席
備註：不可預約，現場候位。
海陸豊漁祭優惠：消費任一套餐即可以198元加購「A5黑毛和牛特盛」100克。
長浜魚屋 台北101店
地址：台北市信義區市府路45號B1（台北101購物中心B1美食街）
營業時間：11:30～20:30
座位：16席
備註：不可預約，現場候位。
海陸豊漁祭優惠：消費任一主餐即可以198元加購限定單點「黑鮪魚盛合」。
捌伍添第春節過年餐開訂 兩款喜慶套餐每人6980元起
另外，同樣位在台北101內的現代香港粵菜餐廳「捌伍添第 85TD」也宣布，春節過年檔期將推出「2026 年夜宴｜駿馬奔騰，迎接啟程」，此次共推出兩款2月16日除夕限定個人套餐：「捌伍風華年夜飯套餐(每人6980元)」與「豪門添第年夜飯套餐(每人9880元)」，皆以象徵六福臨門的「歡喜慶團圓」六味特製前菜揭開序幕，為除夕年夜飯寫下吉利開場。
「捌伍風華年夜飯套餐」以溫潤細膩的粵式家宴為軸心鋪陳，牛肝菌老母雞燉花膠湯醇厚不膩；蠔皇南非鮮鮑扣天白花菇象徵黃金萬貫；古法蒸東星斑、江南百花雞與枸子竹笙浸長年菜以純熟火候呈現傳統年味；生炒臘味糯米飯象徵豐收滿盈，而甜點杏汁湯丸燉燕窩與桂花黑糖年糕入口溫潤甜香。
而「豪門添第年夜飯套餐」則以更珍稀奢華的食材象徵馬年好兆頭。像是添第濃湯佛跳牆，以深厚湯底匯聚多款珍味；還有蠔皇吉品 20 頭乾鮑扣黃玉，參寓意富貴大展等菜色。
▪️店家資訊
捌伍添第 85TD
地址：臺北市信義區信義路五段7號85樓
電話： 02-8101 0085
預約平台：inline
資訊來源：牛喜壽喜燒水炊鍋、長浜魚屋、捌伍添第 85TD
