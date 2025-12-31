綜藝大哥徐乃麟（乃哥）和老婆汪家璉育有2子1女，他日前在粉專分享與太座、小兒子前往日本度假的合照，粉絲見到徐家么子徐廷墉和老爸同框，直呼徐廷墉和演瓊瑤連續劇時期的徐乃麟，長相簡直如同一個模子刻出來，「小兒子跟您在青青河邊草演的元凱，是複製貼上啊...」

徐乃麟28日公開一組家庭旅遊照，透露因為聖誕節和新年到來，小兒子徐廷墉難得返台放長假，夫妻倆和么兒等家人便一同赴東京及富士山旅遊，曝光的照片，徐乃麟和前空姐妻子汪家璉於富士山前甜蜜留影，夫妻倆鶼鰈情深。

其中一張徐廷墉和徐乃麟夫妻的合照，引發粉絲熱烈討論，「您小兒子跟您年輕時演瓊瑤的戲，跟戲中的您好像喔」、「父子倆超像」、「小兒子很像爸爸，大兒子像媽媽瘦瘦高高，2個兒子都很帥，幸福的一家人」、「（父子）好像喔～幾乎100%複製人！」

▲徐乃麟（右）和汪家璉結縭36年，夫妻倆鶼鰈情深。（圖／徐乃麟臉書）
▲徐乃麟（右）和汪家璉結縭36年，夫妻倆鶼鰈情深。（圖／徐乃麟臉書）
徐廷墉跳級讀耶魯博士　5年學費全免還拿百萬獎學金

徐乃麟小兒子徐廷墉2017年從美國芝加哥大學理化系畢業，優秀的他常常拿獎學金，教授甚至還推薦他攻讀名校耶魯大學有機化學博士班，讓年僅20歲的徐廷墉直接跳過研究所，就讀博士班。且因為徐廷墉成績優異，5年高額學費全免，還領38,000元美金（約115萬新台幣）獎學金。

2023年9月，在美國上班的徐廷墉帶韓籍女友回台灣，參加大哥徐新洋的婚禮，去年，徐廷墉向女友求婚成功，原本要在下半年舉行婚禮，不過後來因為準丈母娘的身體微恙，新人便將婚期延後。

▲徐乃麟（左）和徐廷墉在美國過農曆春節。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
▲徐乃麟么子徐廷墉（右）是名超級學霸。（圖／徐乃麟臉書）
資料來源：徐乃麟臉書

