新竹市長高虹安接受《中午來開匯》專訪，首談停職期間心境，形容一審宣判當天人生如同被按下「暫停鍵」，在緊急完成市政交接後，生活重心轉向司法攻防與地方深耕。停職後一度想找工作卻受限規定，轉而在家人的鼓勵下調整步調，透過參與運動等社團重新認識地方，與里長及市民泡茶深聊。她強調，這段期間累積的信任與溫度，讓她在面對罷免壓力時，感受到支持力量並未散去。談到司法爭議，高虹安透露親自整理上百件助理費相關判決，質疑一審判決的法律適用與過往實務存在落差。她指出，多數案例認定重點在於是否具備「不法所有意圖」，以及公用支出是否大於虛報金額。高虹安更感嘆，若將判決書上的名字拿掉，結果是否會有所不同？她表示，自己在言詞辯論時，本不願談及家庭，但想到官司讓父母承受極大壓力，內心感到痛心與難過。罷免案期間高虹安直言「非常感恩」，指出12萬4千多張的不同意票不僅是全國最高，甚至超越她當初當選市長的票數。她感嘆這一任市長彷彿選了兩次、就職兩次，背負的責任也因此加倍。回憶起一審宣判當天，母親在電話中痛哭，她必須強撐情緒確保市政運作不受影響，這種心理壓力與被限制出境、貼上貪汙標籤的打擊，是這段期間最艱難的挑戰。高虹安強調，儘管法律上被判重刑，但仍有12萬多位市民選擇站在她這邊，這份信任成為她最大的動力與身上最重的責任。