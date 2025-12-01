邁入2026年，台灣演唱會市場開春就很熱鬧！從元旦假期的天后蔡依林、天團五月天對決，到中旬的偶像團體Energy回憶殺，再到月底的甜心教主王心凌壓軸，每週都有重磅演出。本月最受矚目的四大看點，莫過於蔡依林與五月天的南北大戰、Energy 強勢回歸小巨蛋，以及王心凌的世界巡迴最終站。《NOWNEWS今日新聞》特別為樂迷整理本月攻略，帶您盤點有哪些好看、好聽的場。
蔡依林鎮守大巨蛋 五月天台中加班陪過新年
2026年的第一天，台灣呈現「北依林、中五月天」的熱鬧景象。剛剛在12月底於台北大巨蛋揭開《PLEASURE》巡演序幕的蔡依林，元旦當晚將繼續化身「愉悅之母」，以斥資重金打造的沈浸式舞台與國際級視覺特效，帶領歌迷在台北大巨蛋在新年第一天經歷一場感官冒險。
在台中的搖滾天團五月天，則延續與歌迷的跨年約會傳統，選定台中洲際棒球場，於1月1日、3日、4日連唱3場。五月天的演唱會向來是笑淚交織的萬人KTV，今年選擇在戶外棒球場開唱，預計以最熱血的搖滾節奏，炸翻中台灣的夜空。
值得一提的是，金曲得主ABAO阿爆也在元旦當天於高雄衛武營舉辦新年音樂會，為南台灣帶來溫暖的開春祝福。
中旬亮點：Energy殺進小巨蛋 大咖齊聚為公益獻聲
來到1月中旬，最令粉絲沸騰的莫過於「最殺男團」Energy 的合體！在成員坤達、書偉閃兵案後，Energy將於1月10日、11日連續2天攻佔台北小巨蛋。同一個週末，高雄則有「微笑王子」張棟樑在高雄流行音樂中心開唱，以溫暖情歌征服南部歌迷。
1月17、18日這個週末百花齊放。獨立樂團之光落日飛車將登上台北流行音樂中心，帶來迷幻浪漫的音樂旅程。台北大巨蛋將迎來另一場盛事《喬山50感恩慈善演唱會》，卡司陣容豪華程度不輸跨年晚會，集結了張信哲、A-Lin、周興哲以及日本歌姬夏川里美，4位實力派唱將同台飆歌，免費索票入場。
月底壓軸！王心凌甜蜜收官 頑童接棒燃燒嘻哈魂
1月的最後一週，將由甜心教主王心凌擔任壓軸。她的《SUGAR HIGH》世界巡迴演唱會走遍全球後，終於在1月23日、24日回到台北小巨蛋舉辦最終站。這場演出是該製作巡演的句點，王心凌也預告將準備專屬家鄉場的驚喜橋段，要讓全場粉絲「High」到最高點。
而在月底的小年夜與春節前夕1月31日、2月1日，嘻哈天團頑童MJ116將接手台中洲際棒球場，舉辦大型戶外演唱會。想要釋放整年壓力的樂迷，不妨到台中感受頑童的嘻哈魅力，以重低音為1月份的演唱會狂潮畫下句點。
1月全台演唱會一覽
蔡依林演唱會
2026/1/1（四）19:30
台北大巨蛋
ABAO阿爆新年音樂會
2026/1/1（四）14:30
衛武營國家文化藝術中心音樂廳
五月天演唱會
2026/1/1（四）、3（六）、4（日）18:30
台中洲際棒球場
宋德鶴新專輯發行演唱會
2026/1/3（六）18:00
Zepp New Taipei
男子漢樂團演唱會
2026/1/3（六）19:30
高流LIVE WAREHOUSE（駁二大義C10倉庫）
福夢演唱會
2026年1月4日 (日)18:00
台北LegacyTERA
Energy演唱會
2026年1月10日 (六) 19:30
2026年1月11日 (日) 18:00
台北小巨蛋
2025霹靂火-秦楊公益巡迴演唱會
2026年1月10日 (六) 14:30
台中中興大學惠蓀堂
張棟樑演唱會
2026年1月10日 (六)19:00
高雄流行音樂中心
楊肅浩演唱會
2026年1月10日 (六)19:30
高雄LIVE WAREHOUSE小庫
落日飛車演唱會
2026年1月17日 (六）19:00
2026年1月18日(日) 17:00
台北流行音樂中心
椅子樂團演唱會
2026年1月17日 (六)20:00
高雄LIVE WAREHOUSE 大庫
洪榮宏演唱會
2026年1月17日 (六）16:30
高雄流行音樂中心海音館
施孝榮、南方二重唱
2026年1月17日 (六）14:30
2026年1月18日(日) 14:30
基隆表演藝術中心演藝廳
喬山50感恩慈善演唱會
張信哲xA-Lin x周興哲x夏川里美
2026年1月18日(日) 15:00
台北大巨蛋
英倫情人演唱會
2026年1月31日(六)19:30
高雄巨蛋
萬芳和壯女們演唱會
2026/01/18（日） 19:30
Legacy Taipei
2026/01/24（六） 19:30
Legacy Taichung
2026/01/31（六）19:00
高雄LIVE WAREHOUSE 大庫
《玩家玩音樂》金歌勁曲演唱會
鮑比達，范怡文，林俊逸
2026/01/31（六）19:30
微風南山藝文中心
頑童演唱會
2026/01/31 (六) 19:00
2026/02/01 (日) 18:00
台中洲際棒球場
基隆青春2025復刻台語經典
陳孟賢、杜忻恬、李子森
2026/01/31 (六) 14:30
2026/02/01 (日) 14:30
基隆表演藝術中心演藝廳
龔鈺祺月光動物園音樂會
2026/01/17 (六) 18:30
2026/01/18 (日) 18:30
台北表演藝術中心球劇場
王心凌演唱會
2026年1月23日 (五) 19:30
2026年1月24日 (六) 19:30
台北小巨蛋
白安演唱會
2026年1月25日 (日) 1900
Zepp New Taipei
原子邦尼演唱會
2026年1月24日 (六) 19:30
Zepp New Taipei
林俊逸演唱會
2026年1月24日 (六) 19:30
Legacy Taipei
