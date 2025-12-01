我是廣告 請繼續往下閱讀

▲1月演唱會攻略。（圖／NOWNEWS社群中心）

▲1月演唱會攻略。（圖／NOWNEWS社群中心）

邁入2026年，台灣演唱會市場開春就很熱鬧！從元旦假期的天后蔡依林、天團五月天對決，到中旬的偶像團體Energy回憶殺，再到月底的甜心教主王心凌壓軸，每週都有重磅演出。本月最受矚目的四大看點，莫過於蔡依林與五月天的南北大戰、Energy 強勢回歸小巨蛋，以及王心凌的世界巡迴最終站。《NOWNEWS今日新聞》特別為樂迷整理本月攻略，帶您盤點有哪些好看、好聽的場。2026年的第一天，台灣呈現「北依林、中五月天」的熱鬧景象。剛剛在12月底於台北大巨蛋揭開《PLEASURE》巡演序幕的蔡依林，元旦當晚將繼續化身「愉悅之母」，以斥資重金打造的沈浸式舞台與國際級視覺特效，帶領歌迷在台北大巨蛋在新年第一天經歷一場感官冒險。在台中的搖滾天團五月天，則延續與歌迷的跨年約會傳統，選定台中洲際棒球場，於1月1日、3日、4日連唱3場。五月天的演唱會向來是笑淚交織的萬人KTV，今年選擇在戶外棒球場開唱，預計以最熱血的搖滾節奏，炸翻中台灣的夜空。值得一提的是，金曲得主ABAO阿爆也在元旦當天於高雄衛武營舉辦新年音樂會，為南台灣帶來溫暖的開春祝福。來到1月中旬，最令粉絲沸騰的莫過於「最殺男團」Energy 的合體！在成員坤達、書偉閃兵案後，Energy將於1月10日、11日連續2天攻佔台北小巨蛋。同一個週末，高雄則有「微笑王子」張棟樑在高雄流行音樂中心開唱，以溫暖情歌征服南部歌迷。1月17、18日這個週末百花齊放。獨立樂團之光落日飛車將登上台北流行音樂中心，帶來迷幻浪漫的音樂旅程。台北大巨蛋將迎來另一場盛事《喬山50感恩慈善演唱會》，卡司陣容豪華程度不輸跨年晚會，集結了張信哲、A-Lin、周興哲以及日本歌姬夏川里美，4位實力派唱將同台飆歌，免費索票入場。1月的最後一週，將由甜心教主王心凌擔任壓軸。她的《SUGAR HIGH》世界巡迴演唱會走遍全球後，終於在1月23日、24日回到台北小巨蛋舉辦最終站。這場演出是該製作巡演的句點，王心凌也預告將準備專屬家鄉場的驚喜橋段，要讓全場粉絲「High」到最高點。而在月底的小年夜與春節前夕1月31日、2月1日，嘻哈天團頑童MJ116將接手台中洲際棒球場，舉辦大型戶外演唱會。想要釋放整年壓力的樂迷，不妨到台中感受頑童的嘻哈魅力，以重低音為1月份的演唱會狂潮畫下句點。