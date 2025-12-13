我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達（如圖）擔任毛小孩公益大使，日前出席活動，和浪浪互動。（圖／Hit Fm聯播網提供）

Energy成員坤達、書偉今年捲入閃兵案風波，導致諸多工作停擺，動向備受關注。近期Energy全體回歸，現身「2025毛起來愛」公益活動，眾人合力扛起千斤重的愛心飼料，搬運過程全都汗流浹背，眾人直呼：「這是愛的重量，再多都能承載。」「2025毛起來愛」12月正式起跑，由Hit Fm聯播網攜手快電商、寵物公園主辦。Energy受邀擔任愛心大使，二話不說答應邀約，與愛心總召夏和熙、DJ Gigi、快電商創辦人森田、丫頭（詹子晴）、陳雋希VIC及萬達寵物高層，親自將1000公斤的飼料運送至「毛腿腿浪愛幸福協會」。一行人接力將重達1噸的飼料從貨車搬下，肩上扛著沈甸甸的飼料袋，Energy成員們不喊苦，引用歌曲〈彩虹〉歌詞表示：「在風中相擁，對彼此述說，美好時光就是在你左右。」希望能喚起大眾對浪浪議題的關注。身為貓奴的坤達表示，家中兩隻貓就是一切，這次活動只要一個簡單動作就能讓浪浪溫飽，「加入我們，一起愛心送糧！」在狗園現場，Energy成員們與毛孩的互動很溫馨。阿弟化身大力士接力搬運，雖然他對貓狗過敏，但見到一隻熱情的狗狗撲來，仍忍不住緊緊擁抱並陪玩整天，「我完全忘記過敏這件事，覺得非常療癒。」Toro則在餵食過程中感嘆：「無法想像牠們挨餓的樣子。」看著乖巧等待指令的浪浪，他呼籲只需每人一份愛心，就能改變牠們的生活。書偉也分享被一隻親人的哈士奇「融化」，家中兩隻貓也是浪浪出身的他強調：「毛小孩是人類最好的朋友，你給牠一點點愛，牠就用全部的愛來回應你。」牛奶則聯想到自己的長毛吉娃娃「小吉」，呼籲大家「愛毛孩就不要棄養」。愛心總召夏和熙進到狗園後玩到渾然忘我，身上滿是狗腳印也不在意，強調毛孩們最需要的就是基本的溫飽。DJ Gigi更是女力爆發，直呼「一次扛五包沒問題」，對「花生、土豆、麵筋」三隻小狗印象深刻，盼透過廣播號召更多人行動。快電商創辦人森田與丫頭表示，希望透過企業影響力，將愛心傳遞到每個角落，讓還沒有名字的浪浪們都能被看見、被守護。創辦人陳雋希VIC估計，透過此次推廣與專業資源，將協助全台超過200個貓狗園區，預計超過3萬隻浪浪受惠。萬達寵物執行長李俊廣也承諾，將嚴格把關飼料品質，給浪浪最好的糧食。「2025毛起來愛」活動集結愛心糧食認購款項，扣除成本後將全數捐贈飼料給《台灣動物緊急救援小組ARTT》。更多資訊可至「2025毛起來愛」活動官網查詢。