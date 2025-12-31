我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卑南農場24公頃回歸！長跑17年，陳瑩成功推動國防部釋出土地（圖／陳瑩提供）

卑南族今（31）日舉行「大獵祭—迎接凱旋」傳統祭儀，立委陳瑩向族人報告，歷經17年不間斷努力，成功爭回位於傳統領域內的卑南農場，約24公頃土地使用權，並表示「這是完成部落多年來交付給我的重要使命！」陳瑩提到20年前初任立委時，部落陳光泉長老拿著地圖向她說明，卑南農場所在位置正是部落傳統領域，應設法取回供部落使用。當時該土地為國防部經管的公用土地共46筆、位於臺東市石壁段，接下託付後，持續於立法院與國防部、國產署溝通協調，2007年即要求原民會提出撥用規劃，卻遭否決；2016年重返立法院後仍持續推動，直到4年前國防部才正式啟動土地釋出作業。她表示，過去族人在卑南農場活動經常遭到限制，甚至被威嚇、驅離，未來部落可在自己的土地上，安心舉辦傳統祭儀及各項活動。陳瑩說，真正的挑戰不僅在於取回土地，後續經營管理更為重要，她會繼續追蹤，確保這片傳統領域真正回到部落使用與傳承。目前約24公頃土地中，將有約16公頃由臺東縣政府撥用，再交由部落共管使用，其餘依規定移交國產署，縣府已同步規劃共管試辦與經費支持，協助部落培養專業管理人力。部落耆老盛讚，卑南族的女兒不但做的比媳婦多上太多，更是捍衛部落傳統領域的戰士。